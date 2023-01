Der Pflege-Riese Convivo hat Insolvenz angemeldet. Auswirkungen hat das auch auf den Raum Leipzig, wo die Gruppe jüngst mit ihrem Seniorenhaus Wiederitzsch für negative Schlagzeilen sorgte. Convivo wollte zudem groß im Generationenpark Großpösna einsteigen, der bereits im Bau ist. Wie geht es nun weiter?

Leipzig. Die Gruppe gehört zu den größten Pflegeheimbetreibern in Deutschland, kümmert sich nach eigenen Angaben um mehr als 18.000 Menschen. Nun hat Convivo mit Sitz in Bremen für alle wesentlichen Gesellschaften des Unternehmens Insolvenz angemeldet. Betroffen sind davon im Raum Leipzig auch das erst Mitte 2018 eröffnete Seniorenhaus in Wiederitzsch sowie ein schon begonnenes Bauprojekt mit 132 Senioren-Wohnungen in Großpösna.