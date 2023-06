﻿Wo es in Leipzig Wildkräuter gibt – und was beim Pflücken zu beachten ist

Leipzig. Fünf Minuten Zeit, zwei Quadratmeter Wiese: Mehr hat Franziska Fehre nicht gebraucht, um mitten in Leipzig neun verschiedene Wildkräuterarten zu sammeln. Die 41-Jährige ist Expertin für Wildkräuter und weiß dementsprechend genau, worauf sie achten muss.

Zum Interviewtermin kommt sie deswegen mit einer Handvoll Wildpflanzen, von Breitwegerich über Gänseblümchen bis Löwenzahn. Fündig wurde sie im Hof ihres eigenen Wohnhauses im Waldstraßenviertel.

Breitwegerich, Gänseblümchen und Co.: Die Expertin sammelte auf einer kleinen Hinterhofwiese neun verschiedene Wildkräuter. © Quelle: Regina Katzer

Superfood in Leipzigs Wäldern

„Die Arbeit mit den Wildkräutern ist für mich ein sinnlich-kreativer Prozess“, schwärmt die studierte Kunstpädagogin, die sich seit Kindertagen mit Wildpflanzen beschäftigt. „Schon meine Mama hat Wildkräuter verarbeitet und ich habe eine zweijährige Ausbildung in Wildkräuterkunde bei André Freymann von der Wilden Kräuterey absolviert“, erzählt die Leipzigerin. Freymann bietet in Leipzig Seminare und Exkursionen zu Kräuter- und Heilpflanzen an.

Denn für die einen sind wilde Kräuter einfach Unkraut, das sie im eigenen Garten bekämpfen. Für Franziska Fehre sind sie mineralstoffreiches Superfood, das man überall entdecken kann – ob an der Bordsteinkante, auf wilden Wiesen oder in der Dachrinne. „Brennnessel enthält Eisen und Vitamin C. Giersch eignet sich hervorragend im Salat oder als Spinat. Und Gundermann, auch Gundelrebe genannt, in Schokolade getaucht, ist das ’After Eight des Waldes’“, verrät die Expertin.

Gundermann oder Gundelrebe in Schokolade getaucht, sei eine Delikatesse, meint Expertin Franziska Fehre. © Quelle: Regina Katzer

Wildkräuter sind auch Heilpflanzen – Spitzwegerich gegen Mückenstiche

Wer mit offenen Augen durch die Natur streife, werde Hunderte Wildkräuter, Knospen, Blüten und Blätter entdecken, die essbar und auch für Heilzwecke einsetzbar sind. So wie der Spitzwegerich, der die Haut bei Mückenstichen kühlt, entzündungshemmend und antibakteriell wirkt: Einfach ein paar Blätter zerreiben und den austretenden Saft auf die juckende Hautstelle drücken.

Die Lindenblüten, die derzeit in den Leipziger Stadtteilen parkende Autos verkleben und für Unmut bei den Besitzern sorgen, sind auch für ihre heilende Wirkung bekannt. Sie enthalten ätherische Öle und Schleimstoffe, die schmerzlindernd und schweißtreibend bei einer Erkältung helfen.

Was muss ich beim Sammeln beachten?

Nur für den persönlichen Bedarf: Das Pflücken von wilden Pflanzen ist auf öffentlichen Flächen erlaubt. Voraussetzung ist die sogenannte „Handstraußregel“ aus dem Bundesnaturschutzgesetz.

Achtung Abgase: Beim Sammeln wildwuchernder Pflanzen sollte unbedingt ein Mindestabstand von 50 Metern zu stark befahrenen Straßen eingehalten werden.

Sammeln Sie nicht in der Nähe von Feldern und Bahnstrecken, wo Glyphosat zur Bekämpfung von Unkraut und Ungräsern verwendet wird.

Meiden Sie Hundewiesen und sammeln Sie im Park nicht direkt am Wegesrand.

Achtung vor giftigen Doppelgängern: Da es bei der Verwendung einer Pflanzen-App zu Verwechslungen kommen kann, kontaktieren Sie bei Fragen einen Wildkräuter-Experten.

Tipp für alle, die sich mit den Pflanzen des Sommers beschäftigen wollen: Franziska Fehre lädt am 23. Juni, ab 16 Uhr, zu einem Kräuterspaziergang mit anschließender Verarbeitung der gesammelten Pflanzen in den Volkspark Kleinzschocher.

