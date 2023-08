﻿Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig: Höchste Zeit, dass sich was bewegt

Kostenfrei bis 06:16 Uhr lesen

Immobilienmarkt

Bauunternehmer in Delitzsch: Baukosten und hohe Zinsen treiben Mieten in die Höhe

Die Vermietungsgesellschaft „Schöner Wohnen in Delitzsch“ (Swid) öffnet Ende August die Baustelle am Wallgraben und an der Bitterfelder Straße für Interessenten. Die Mieten erreichen in der Innenstadt die Obergrenze für Delitzsch.