﻿„Winter? Furchtbar!“ – hier kommen drei Leipziger Frühlingsmenschen

Leipzig. „Das ist alles meins“, ruft Vera Meyer und zeigt auf ihren Trödelstand. Und liegt da eine Spur Entsetzen in ihrer Stimme? Dabei kam es doch, wie es bei ihr fast immer kommt: Meyer hatte einen Tipp bekommen. Eine alte Dame war ins Pflegeheim gekommen oder gestorben, so genau weiß Meyer das nicht. Nachkommen gab es keine. Also durfte sie, Meyer, in die Wohnung. Sie nahm fast alles mit: DDR-Tischecken, Keramikuhren, einen alten Laptop. Auch, weil es sonst weggeschmissen worden wäre. „Das ist doch zu schade für den Müll“, sagt Meyer.

Und deshalb steht sie nun wieder hier auf dem Antik- und Trödelmarkt am Cottaweg. Und versucht das, was jetzt ihres ist, zu verkaufen. Nicht des Geldes wegen. Sondern als Hobby. Seit 14 Jahren tut Meyer das. Sie ist die dienstälteste Händlerin des Markts auf der Kleinmesse. Wer sie kennt, nennt sie nur „Blümchen“ – wegen der Plastikblume, die in ihrer Melone klemmt.

Meyer gehört zu einer besonderen Art Leipziger: Jene, die man vor allem dann sieht, wenn es Frühling wird. Es sind Menschen, die im Herbst und Winter für die Öffentlichkeit praktisch unsichtbar sind. Die aber dann, im März und April, wieder allmählich in Erscheinung treten. Und die viele ansehen und sich denken: Dich kenne ich doch irgendwoher?

Die Köthener Trödel-Legende Vera Meyer, auch bekannt als „Blümchen“, mit ihrer Leipziger Stammkundschaft: Michael und Kerstin Hüttel. © Quelle: Andre Kempner

„Drei Euro bitte, kann ich ihnen das andrehen?“

„Fünfzehn“ ruft Vera Meyer. „Wir können auch noch ein bisl handeln.“ Jemand schaut sich eine Puppe an. Eine Heubach-Puppe, präzisiert Meyer. Ein Händler habe sie ihr geschenkt. Angeblich von 1945. Sonst sei das nicht so ihre Zeit. „Ich mag nichts, was braun ist“, sagt Meyer. „Adolf und so weiter.“ Bei manchen anderen Händler sei das anders.

Meyer, 72 Jahre, geboren in der Nähe von Zörbig. Im Elternhaus wohnt sie heute noch. Ihr Leben lang arbeitete sie als Gastwirtin. Dann, als sie auf die Rente zuging, nahm sie eine Freundin mit auf den Markt. „Das könntest du auch“, sagte sie. Heute denkt Meyer so selten wie möglich daran, wann wohl einmal damit Schluss sein könnte.

Vor drei Jahren war es knapp. Meyer hatte Corona, erzählt sie, mit beidseitiger Lungenentzündung. Sie dachte, sie könnte nie wieder laufen. Sie wirkt kurz nachdenklich. Dann ruft sie einem Kunden zu: „Drei Euro bitte, kann ich ihnen das andrehen?“ Man müsse immer gleich sagen, was es kostet, sagt sie. „So kommt man ins Gespräch und darauf kommt es an.“

Ja, sagt Meyer. Sie sei ein Frühlingsmensch. Während es anderen ein bisschen gleich ist, welche Jahreszeit ist, ist ihre Laune vom guten Wetter abhängig. „Winter? Furchtbar!“, sagt sie. Der nächste Markt findet erst wieder am 10. und 11. Juni am Cottaweg statt. Vorher, am 13. und 14. Mai, will Meyer einen Stand auf dem Trödelmarkt in Ferropolis bei Gräfenhainichen aufbauen.

Die Hotdog-Verkäuferin Elise Jehl drapiert feuriges Paprikacurry auf einem Bio-Hot-Dog vor dem Leipziger Restaurant „Macis“. © Quelle: Andre Kempner

Der Beginn einer neuen Frühlingstradition?

Etwas weiter in Richtung Stadtmitte beschriftet Elise Jehl, 42 Jahre, ihren Stand. „Hot Dogs“ steht da. Schwein und Rind – oder Tofu. Und als Dips: scharfes Paprika-Curry, oder hausgemachter Schmand mit Apfel, Zwiebel und Dill. Der Stand gehört zum Bio-Restaurant Macis in der Markgrafenstraße, das am Samstag vier Jahre Neueröffnung feierte. Jehl, die aus dem französischen Grenoble stammt, aber in der Schule Deutsch lernte, arbeitet hier seit einem Jahr.

„Das ist normalerweise unsere Austernbar“, sagt Jehl. Sechs Austern plus ein Glas Crémant, das macht normalerweise 22 Euro. Heute werden heiße Würstchen, importiert von einem niedersächsischen Bio-Schlachter, herausgereicht: pro Portion drei Euro. Heute – und nur heute, sagt die Köchin Jehl. Aber vielleicht könne daraus ja eine Frühlingstradition werden. Sie selbst würde man nun ohnehin wieder häufiger sehen. Im Macis hat die Freisitz-Saison wieder begonnen. Elise Jehl, noch so ein Leipziger Frühlingsmensch.

Frühlingsgesichter in Leipzig. Straßenmusiker Maciej Wiśniewski auf dem Markt in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

„Leipzig ist schön, aber Dresden ist sonntags perfekt“

Noch etwas tiefer in der City steht mitten auf dem Markt ein Mann mit schwarzer Westerngitarre und Mikrofon und schmettert: „Oh, my love, my darling“. Ein Song von Roy Orbison, texanischer Countryheld. Der Mann, der da singt ist Pole, kommt aus Warschau und heißt Maciej Wiśniewski, Künstlername „MW“, der internationalen Verständigung wegen. Jetzt, im Frühling ist er wieder auf Tour. Seit einigen Tagen erst.

Seine Bühnen sind die Straßen und Marktplätze Europas. Am Sonntag will er in Dresden auftreten. „Leipzig ist schön“, sagt der 35-Jährige. „Aber Dresden ist sonntags perfekt.“ Er wolle aber bald wieder nach Leipzig kommen, schiebt er hinterher. Man werde sich jetzt sicher wieder häufiger sehen.