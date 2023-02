﻿Feuerwehr sichert Dach in Leipzig-Schleußig: „Es ging um schnelle Gefahrenabwehr“

Der heftige Sturm am Mittwochabend über Leipzig drohte ein Dach in Schleußig abzudecken und Menschen zu gefährden. Mit großem Aufgebot sicherte die Feuerwehr das Objekt. Denn nicht nur die Dachpappe war gelockert.

Überbleibsel der Sicherung durch die Feuerwehr: Teile des beschädigten Daches eines Mehrfamilienhauses an der Rödelstraße.

Leipzig. Wie ein riesiger zusammengefalteter Mantel liegt die schwarze Dachpappe vor dem Hauseingang an der Rödelstraße. Sichtbare Überbleibsel eines Feuerwehreinsatzes am Mittwochabend: Weil der heftige Wintersturm Teile der Abdeckung stark beschädigt hatte, musste die Feuerwehr ausrücken und das Dach des Mehrfamilienhauses abtragen.

Der Einsatz war erheblich: Mit Löschzug und Höhenrettung war die Feuerwehr ab 17.30 Uhr vor Ort. „Es ging um schnelle Gefahrenabwehr“, berichtet Sprecher Torsten Kolbe. „Nicht nur die Dachpappe war gelockert, sondern auch die Schalung und mehrere Bretter.“ 25 Einsatzkräfte verhinderten den Absturz der Dachteile auf den Fußweg oder die Straße. „Wir haben sie entweder entfernt oder gesichert, beispielsweise mit Spanngurten“, so Kolbe.

Überbleibsel des Feuerwehr-Einsatzes: ein ausgebautes Dachfenster und entfernte Dachpappe in der obersten Etage des Hauses in der Rödelstraße. © Quelle: privat

Unterstützung kam vom Technischen Hilfswerk und der Polizei, die die Rödelstraße für rund zweieinhalb Stunden komplett absperrte und den Verkehr durch die Wohngebiete umleitete. Das auf Twitter veröffentlichte Video eines Anwohners zeigt, wie die Feuerwehr die weit über das Dach ragende Abdichtung kontrolliert nach unten fallen lässt.

Eine Evakuierung des Mehrfamilienhauses war nicht nötig. „Als ich abends von der Arbeit nach Hause kam, war ich überrascht von dem massiven Einsatz“, sagt eine Anwohnerin, „aber eigentlich hat er sich nur auf den Verkehr ausgewirkt“.

Nach der Sicherung übernahm eine Dachdecker-Firma die weiteren Arbeiten am maroden Dach. Die Höhe des Schadens ist laut Polizei noch nicht beziffert. Weitere Einsätze am stürmischen Mittwochabend hielten sich in Grenzen und waren weniger aufwendig.