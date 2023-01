﻿Leipzig erwartet Schnee zum Sonntag – Andrang in Sachsens Skigebieten

Zum Ende der Woche wird die Messestadt wohl auch in Weiß gekleidet. Ab Samstagabend sollen die ersten Schneeflocken bis in die Leipziger Tieflandsbucht fallen. In Sachsens Skigebieten zeigte sich bereits am Samstag ein reger Andrang.

Leipzig. Nach dem ersten Schneefall des Jahres am Mittwoch folgt zum Ende der Woche nun gleich der nächste: Für die Nacht von Samstag auf Sonntag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) weitere Flocken in ganz Sachsen angekündigt. Bis Sonntagmorgen soll der Schneefall andauern und auch der Messestadt dabei eine weiße Decke bescheren. Sachsenweit kann diese laut Wettervorhersage zwischen fünf und zehn Zentimeter dick werden; in der Oberlausitz und dem Erzgebirge seien sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schneefall in Leipzig erwartet: Weiße Decke soll vorerst bleiben

Leipzigerinnen und Leipziger können sich auf entsprechend frostige Temperaturen einstellen: Am Sonntag rechnet der DWD mit etwa null bis ein Grad Celsius im Stadtgebiet. Ähnlich soll es zum Wochenstart am Montag weitergehen, wobei auch geringe Minusgrade möglich sind. Im Bergland seien den Angaben zufolge bis zu minus fünf Grad möglich. Die Winterlandschaft werde vorerst auch andauern – denn angesichts der frostigen Temperaturen kann der Schnee liegen bleiben.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Prognosen des Meteorologen soll die Schneefront den Freistaat von Ost nach West durchqueren. Bereits am Samstagnachmittag haben in der Dresden die ersten Flockenwirbel eingesetzt, heißt es. In Leipzig fallen die ersten Flocken laut der aktuellen Wettermodelle erst in den Abendstunden.

Nach langer Durststrecke öffneten am Samstag im Erzgebirge bereits einige Skigebiete. © Quelle: IMAGO/Bernd März

Winter-Wetter in Leipzig: Großer Andrang in Sachsens Skigebieten bereits am Samstag

Wintersportlerinnen und -sportler konnten sich in den höheren Lagen bereits am Samstag über neue Möglichkeiten freuen. Im Erzgebirge haben einige Skigebiete die Pforten geöffnet. In Sachsens größtem alpinen Skigebiet in Oberwiesenthal wurde die Saison bereits am 16. Dezember eingeleitet, danach aber angesichts des Tauwetters wieder geschlossen. Der zweite Anlauf scheint nun ein voller Erfolg zu werden: Am Keilberg gab es am Samstag einen regelrechten Ansturm. An den Kassen und am Lift soll es zu langen Wartezeiten gekommen sein.

Auf Sachsens höchster Erhebung, dem Fichtelberg (1215 Meter), betrug die natürliche Schneedecke am Samstag elf Zentimeter – nicht genug für einen ordentlichen Skibetrieb, sodass die Schneekanonen mithelfen mussten. Laut René Lötzsch, Geschäftsführer der Fichtelberg Schwebebahn, soll der Skibetrieb am kommenden Mittwoch richtig losgehen. „Wenn uns Frau Holle nicht hilft, müssen wir noch nachschneien“, erklärte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits am Samstag sei die Schwebebahn aber gut ausgelastet gewesen. Viele Menschen seien zu einer Winterwanderung oder mit Rodelschlitten auf den Berg gekommen.