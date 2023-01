﻿Winterbaden, Paddeln, Drachensteigen – so starteten die Leipziger ins neue Jahr

Anbaden am Nordstrand vom Cospudener See. Willemijn Krol (l.) und Romy Hinkelmann

Leipzig. Der Freisitz vorm "Spizz" war am Neujahrstag gut besucht, einige andere Freisitze und Eiscafés in der Innenstadt hatten jedoch geschlossen. Frühlingsgefühle wollten trotz des milden Wetters nicht so recht aufkommen – bei windigen 14 bis 16 Grad war es den meisten Leuten einfach zu frisch, um ihre Jacken auszuziehen oder sich auf die Wiese zu setzen.

Winterbaden für Gesundheit und Wohlbefinden

Nicht so den mehr als 60 Badelustigen am Nordstrand des Cospudener Sees. Nach ausgiebiger Erwärmung ließen sie gegen 13 Uhr ihre Hüllen fallen, bis auf Bikini oder Badehose – und das bei nur sechs Grad Wassertemperatur! Laut prustend und johlend schlenderten sie immer tiefer hinein ins Wasser, manche kehrten kurz ans Ufer zurück und gingen dann erneut in den See. „Einfach langsam reinlaufen und beim Ausatmen immer einen Schritt weitergehen“, erklärte Daniel Schöllig (41) seine Strategie. „Mutig sein, einfach machen“, bestätigten Willemijn Krol (44) und Romy Hinkelmann (40). Die beiden Frauen blieben etwa fünf Minuten im Wasser, standen danach mit knallroter Haut fröhlich plaudernd am Ufer. „Wir frieren nicht, fühlen uns wunderbar erfrischt“, versicherten sie. Das Winterbaden sei gut für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden.

Weckt die Lebensgeister: Winterbaden am Nordstrand des Cospudener Sees bei sechs Grad Wassertemperatur. © Quelle: André Kempner

Von den warm angezogenen Schaulustigen am Ufer wurden die Badelustigen dafür bewundert, dass sie so abgehärtet sind. Wer’s mag, kann in Leipzig jeden Tag winterbaden. Auch die meisten Neujahrsbader tun das regelmäßig – zusammen mit Carsten Wölffling von der Gesundheitsagentur Health Meeting. Jeden Morgen um 8.15 Uhr trifft sich die Truppe zum Winterbaden in der Weißen Elster, sonntags 8.30 Uhr am Cospudener See. „Viele freuen sich deshalb auf den Winter. Heute sind aber auch viele neue Gesichter hier“, berichtete der Sporttherapeut und ehemalige Wasserballer, der den Hut für die Aktion aufhatte.

Mit dem Faltboot auf die Weiße Elster

Marion und Hardy nutzten das schöne Wetter zum Paddeln. © Quelle: André Kempner

Am Bootsanleger an der Pferderennbahn machten Marion und Hardy kurz nach Mittag ihr altes DDR-Faltboot flott. „Mein Mann wollte eigentlich nicht, aber ich habe ihn dazu überredet. Heute bei dem schönen Wetter dachte ich, dass das der richtige Zeitpunkt ist, um was Besonderes zu machen“, erzählte Marion. Denn eigentlich paddeln die beiden sonst gar nicht. Wenig später stieß sich das Paar in seinem Boot vom Steg ab. Ziel: die Entenbrücke in Schleußig.

Neujahrslauf der LVB-Kanuten mit Kind und Kegel

Sportlicher Start beim Neujahrslauf der SG LVB im Waldstück an der Connewitzer Schleuse. © Quelle: André Kempner

Der diesjährige Leipziger Neujahrslauf wurde zwar abgesagt – der Neujahrslauf des Kanuvereins der SG LVB fand aber statt. In einem Waldstück zwischen Schleußiger Weg und Connewitzer Wehr joggte ein ganzer Pulk Menschen durch den Wald: Kinder, Eltern, Trainer, mitgeführte Hunde an der Leine. "Das ist die beste Motivation, um die Kinder aus dem Bett zu kriegen", rief eine Mutter, die sonst nicht läuft, sich aber wie viele andere Familienangehörige den Kindern anschloss. 45 Minuten dauerte der Lauf, die ehrgeizigsten Jugendlichen wollten in dieser Zeit zehn Runden schaffen.

Drachensteigen am Cospudener See

Stefanie Trost und Maik Wolf nutzten den Wind, um mit ihren Kindern am Cospudener See Drachen steigen zu lassen. © Quelle: André Kempner

Viele Spielplätze waren am Neujahrstag gut besucht, auch der am Pier 1 am Cospudener See. Unweit davon nutzten Stefanie Trost und Maik Wolf mit ihren beiden Kindern den Wind zum Drachensteigen. „Am See sind wir immer gerne. Die Drachen haben wir mitgebracht, weil die Windprognose gut war“, berichtete Mama Stefanie. „Danach geht es nach Hause zum Reste-Essen“, ergänzte Papa Maik.