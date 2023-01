﻿Wintergrillen in Leipzig: Steinzeit-Frauen und ein Zug ohne Bremse vom Ballermann

Leipzig. Wie man eine gute Bratwurst grillt? „Mit Willenskraft“, sagt Fred Feuerstein, stiert auf die glühende Kohle, und weißer Rauch qualmt nach oben. Das ruft ein paar Meter weiter den Papst auf den Plan. „Ein Steak“, so spricht Hochwürden, „darf man nur einmal drehen, damit es jung und saftig bleibt.“ Um die Ecke ist es an Löwin Leila, Fleisch aufs Feuer zu legen. Seit 11. November und noch bis Aschermittwoch ist sie im Besitz des Leipziger Stadtschlüssels. „Spaß!“, ruft sie, „Spaß ist die geheime Zutat für Erfolg am Grill.“

Na, wenn es darum geht, dann dürfte es trotz Dauerregens beim 13. Leipziger Wintergrillen am Samstag auf dem Marktplatz an allen Tischen prima geschmeckt haben. Nach zwei Online-Ausgaben in der Pandemie haben sich die 100 Grillteams erstmals wieder vor Ort getroffen. Drei Minuten und 20 Sekunden hatte es am 12. Dezember um 12.12 Uhr gedauert, bis nicht nur alle 100 Startplätze vergeben waren, sondern auch 50 Nachrücker gelistet waren, betont Moderator Tim Thoelke, Stadionsprecher von RB Leipzig, auf der Bühne. Es ist Europas größter Grillwettbewerb.

Dem Papst und seinen Kardinälen war es sogar gelungen, drei Startplätze zu ergattern. Lucas Hamm heißt der Oberhirte eigentlich. Als es darum ging, wer in der Gruppe auf dem Heiligen Stuhl sitzen darf, zog der 30-Jährige ein Kreuz-Ass – die höchste Spielkarte. Zu den Kardinälen zählt David Heidler, Gitarrist der Leipziger Band „Kein Alaska“, aus deren Musikern und Technikern sich die Grillteams formieren. In früheren Jahrgängen, erklärt er, seien sie stets leer ausgegangen. „Also haben wir es diesmal parallel zu dritt versucht – und es drei Mal geschafft.“

Fünften Goldenen Grill gewonnen

Die beste Wurst und das beste Steak haben indes die „Wasserball-Götter“ zubereitet. Das mit dem Goldenen Grill geehrte Duo war erst als Nachrücker in die Konkurrenz gerutscht. Was also ist ihr Brutzelgeheimnis? „Ganz ehrlich“, antwortet Robert Müller-Oeltze, „ich weiß es nicht“. Das Kuriose daran: „Es wird der fünfte Goldene Grill sein, den ich mit nach Hause bringe.“ Seit der ersten Ausgabe 2011 auf dem Dach der Moritzbastei habe er mit verschiedenen Partnern mitgemacht. Eine der Trophäen habe er allerdings nicht selbst, sondern seine Frau gewonnen.

25 Jurorinnen und Juroren hatten sich durch das Angebot geschlemmt und neben Geschmack auch Aussehen, Garstufe und Mundgefühl bewertet. „Nicht halbroh, aber auch nicht übergart“ dürfe eine Bratwurst sein, erläutert Juror und Ur-Krostitzer-Chef Wolfgang Welter. Die Brauerei ist von Anfang an Ausrichterin des Wettbewerbs. „Die Röstung muss gleichmäßig sein, aber auf keinen Fall schwarz.“ Das Steak wiederum solle allenfalls mit Salz und Pfeffer gewürzt sein, „damit der Fleischgeschmack erhalten bleibt.“

Fast völlig frei sind die Teams bei der Gestaltung eines „alternativen Grillguts“, nur eine Bedingung muss erfüllt sein: kein Fleisch. Das Duo „Iss Dufte“ kann die Jury mit einem vegetarischen asiatischen Burger überzeugen. „Hat einfach super geschmeckt“, begründet Nicole Müller, eine der beiden Grillerinnen, erfrischend unbescheiden, warum die Jury nach ihrer Ansicht goldrichtig lag.

Besuch aus Köln

„Wir können gar nicht grillen“, gesteht dagegen Fred Feuerstein. Und trotzdem hat es auch für das Team des Steinzeitmenschen für einen Preis gereicht: Radiomoderator Roman Knoblauch und Tochter Marie küren „Die Grillstones“ für die „Beste Performance“. Fred heißt in Wirklichkeit Sarah Theil und ist eine 29-jährige Mediengestalterin aus Leipzig. Streng genommen handelt es sich nicht lediglich um ein Duo, sondern ein Septett: Neben Gattin Wilma Feuerstein alias Laura Todte dürfen Betty und Barny Geröllheimer mit Sohn Bamm-Bamm, der Vorgesetzte Mr. Schiefer und Haustier Dino schließlich ebenso wenig fehlen. 2023 hat die Gruppe bereits zum vierten Mal mitgemacht. In vorherigen Ausgaben hatten sie etwa als Cirque du Soleil auch schon Aufsehen erregt.

Die richtige Partymusik steuerte dieses Jahr neben dem Duo „Die größte kleinste Show“, Elvis-Imitator Roman Petermann und den Feuerakrobaten „Freaks on Fire“ auch eine gewisse „Malle Anja“ bei. Sie ist allerdings gar keine Frau aus Mallorca, sondern eine Gruppe aus Kölner Jungs mit einem Ballermann-Hit. „Der Zug hat keine Bremse“ sammelte bislang um die 25 Millionen Streams. Trotz Engagements im Mallorquiner „Bierkönig“ und quer durch Deutschland fand Bandmitglied Paul Steep vergangenes Jahr noch Zeit für ein Praktikum bei Ur-Krostitzer. Genau deswegen sind sie jetzt hier: Und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch am Grill. „Eine gute Wurst muss simpel sein“, sagt der 25-jährige Ex-Praktikant und BWL-Student. Aber die Jury findet offenbar mehr Gefallen an der Musik der jungen Männer als an ihren Grillkünsten.

Und Leila? Sie heißt eigentlich Yvette Schönherr und gehört dem Förderkomitee Leipziger Karneval an. War sie ebenfalls erfolgreich? „Aber ja“, juchzt die 26-jährige Löwin. Zwar ohne Preis, „aber wir hatten Spaß am Grill“. Dass es sich dabei um die wichtigste Zutat des Wintergrillens handelt, ist eigentlich gar kein Geheimnis.