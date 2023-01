Hundert Teams kämpfen beim Wintergrillen Leipzig um den Goldenen Grill

Leipzig. „Lass brutzeln, Baby“: Einhundert Grillteams, bestehend aus je zwei Leuten, fiebern dem Leipziger Wintergrillen am Sonnabend auf dem Markt entgegen. Erfunden und organisiert von der Ur-Krostitzer Brauerei, findet es zum 13. Mal statt. Alle Kandidaten mussten sich in einem harten Vorausscheid qualifizieren – nämlich im Kampf um die Startplätze, die online vergeben wurden.

„Innerhalb von drei Minuten waren alle Plätze weg“, berichtet Wolfgang Welter, Chef der Ur-Krostitzer Brauerei. Die Nachfrage sei riesig, es könnten viel mehr Teams zugelassen werden, „aber das Ganze soll organisatorisch handelbar bleiben, und die Kosten sollen nicht den Rahmen sprengen“, so Welter.

„Damen vom Grill“ treten gegen „Grillzillas“ an

Auf jeden Fall ist das Leipziger Wintergrillen Europas größter Grillwettbewerb. Zum Vergleich: An der Deutschen Meisterschaft 2022 nahmen 34 Teams teil, an der Weltmeisterschaft 2022 in Belgien 64 Teams. Im Finale von Leipzig stehen so treue und erfahrene Wintergriller wie die "Käsebienchen", die "Damen vom Grill", das Team "Schneesturm", die "Grillzillas" oder die "Röstaromen". Hinter den fantasievollen Namen der Mannschaften verbergen sich etliche Unternehmer, Sportler, Künstler oder Karnevalisten.

In den vergangenen beiden Jahren, in denen der Wettbewerb als Home-Edition von zu Hause aus stattfand, stießen Brutzelfreunde aus anderen Städten dazu, die nun in Leipzig erstmals live dabei sind – wie das Team "Sommi" aus Gera oder die "Schwager-Truppe" aus Langenbernsdorf bei Zwickau. Einige trainieren schon seit Monaten für das große Event in Leipzig.

Einhundert Teams treten zum Leipziger Wintergrillen auf dem Markt an. © Quelle: Andre Kempner

Jury verkostet Bratwurst, Steak und alternatives Grillgut

Die Schlacht um Feuer und Fleisch ist längst nicht mehr nur ein Thema für Männer. Gemischte Teams sind genauso am Start wie reine Frauenteams, dementsprechend rechnet die Jury mit vielen vegetarischen Gerichten. Alle Teams müssen drei Durchgänge absolvieren. Zuerst wird Bratwurst gegrillt, danach Steaks, und im dritten Durchgang geht es um alternatives Grillgut. "Da ist dann viel Raum für Kreativität", erwartet der weltweit tätige Jurychef Andreas Bräuer spannende Geschmackserlebnisse mit Gemüse, Früchten, Käse, Fisch, Schokolade und sogar gegrilltem Eis.

Siegerteam gewinnt Goldenen Grill und zwölf Kästen Bier

Ums Verkosten und Bewerten kümmern sich insgesamt sechs Jury-Gruppen, in denen immer ein erfahrener Koch das Sagen hat. Das beste Grillteam darf am Ende den Goldenen Grill mit nach Hause nehmen, gewinnt außerdem einen Master-Grillkurs und zwölf Kästen Bier. Auch das beste alternative Grillgut und die beste Performance werden ausgezeichnet. Die meisten Teams treten kostümiert an und denken sich ein Thema aus, das sich auf den Tellern wiederfindet.

Wintergrillen in Leipzig: Musik, Feuershow und Riesengrill

Von 14 bis 19 Uhr geht es auf dem Markt laut und lustig zu. Die Grills werden um 15 Uhr angeworfen. Schaulustige können sich freuen auf Musik, Moderation, Eisstockschießen oder Speed-Grillkurse. 1000 Bratwürste werden kostenlos in der Innenstadt verteilt. Wer will, kann auch eigenes Grillgut mitbringen und sich mit Mütze und Schal an den Riesengrill zum Mitgrillen stellen. Für Spaß und Unterhaltung sorgt unter anderem das Team Malle Anja – eine Musikgruppe aus Köln, die sowohl im Wettbewerb startet als auch im Showprogramm auftritt und ihren Mallorca-Hit "Der Zug hat keine Bremse" spielt. Die Stimmung auf dem Markt anheizen wollen auch die Moderatoren Tim Thoelke und Roman Knoblauch, Sänger Roman Petermann mit seiner Elvis-Show, eine Dixie-Combo aus Erfurt, ein Covermusik-Duo aus Brandenburg und eine Feuershow.