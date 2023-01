Proteste in der Energiekrise

Proteste in der Energiekrise

Die Proteste gegen die Energiepolitik in Leipzig und anderswo in Sachsen wurden nie so groß, wie von manchen vorhergesagt. Rechte Demo-Organisatoren probieren bereits andere Themen aus – bislang mit mäßigem Erfolg.