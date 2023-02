Vollsperrung in Delitzsch – Rosenmontag in Eilenburg: Was ab dem 20. Februar wichtig wird

In Eilenburg geht der Rosenmontagszug in seine 30. Auflage und zieht durch die Leipziger Straße. In Delitzsch bleibt die August-Bebel-Straße dicht. Was Sie diese Woche in Ihrer Region beachten sollten, lesen Sie hier.