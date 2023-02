Durch den Zuzug von immer mehr jungen Leuten ist die Zahl der Ein-Personen-Haushalte im vergangenen Jahr so stark angestiegen wie noch nie. Besonders viele Singles ließen sich im Leipziger Osten nieder – aus zwei Gründen, meinen Experten.

Leipzig. In Leipzig steigt die Zahl der Single-Haushalte weiter rasant: Gab es im Jahr 2021 in der Stadt 191.828 Haushalte mit nur einer Person, so waren es Ende 2022 schon 197.289. Damit ist der Anteil dieser Haushalte auf 55,8 Prozent angewachsen, teilte die Leipziger Real Estate Pilot AG mit. Das Unternehmen sammelt Daten für die Immobilienwirtschaft und hat in seiner jüngsten Untersuchung die Entwicklung der Single-Haushalte zwischen 2012 und 2022 analysiert. Den größten Anstieg gab es im vergangenen Jahr.