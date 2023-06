Wirtschaft in der Region Leipzig-Halle: Bau-Sorgen dämpfen die Stimmung

Leipzig. Das Schlimmste überstanden, aber noch lange nicht über den Berg: Die Wirtschaft in der mitteldeutschen Region Leipzig-Halle hat weiter mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und den Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs zu kämpfen. Eine Konjunkturumfrage der Handwerkskammern (HK) und der Industrie- und Handelskammern (IHKs) aus Leipzig und Halle, die für circa 147 000 Firmen im mitteldeutschen Raum stehen, zeigt aber, dass viele langsam wieder Mut fassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allzu großem Optimismus warnten allerdings Leipzigs HK-Präsident Matthias Forßbohm und Thomas Brockmeier, Hauptgeschäftsführer der IHK Halle-Dessau, am Dienstag in Leipzig. Unterm Strich seien die Aussichten eher pessimistisch, so die beiden Kammerchefs bei der Vorstellung der Umfrage. „Die Stimmung ist zwar besser geworden, aber noch lange nicht gut“, sagte Brockmeier, Und Forßbohn konstatierte im Rückblick auf den „Stimmungseinbruch“ im Herbst 2022 eine gewisse Entspannung, aber bei weitem noch keine Entwarnung.

Dynamik im Online-Handel lässt nach

Der Konjunkturklimaindex als Stimmungsbarometer der regionalen Wirtschaft ist im Vergleich zum Vorjahr um 11 Punkte auf 43 Punkte gestiegen. Besonders deutlich wird das im Rückblick auf die düstere Prognose im Herbst 2022 (- 8,4 Punkte). Dabei sind die Branchen durchaus unterschiedlich aufgestellt. In der Industrie, so Brockmeier, sei die Unsicherheit etwas zurückgegangen und der Dienstleistungssektor habe eine stärkere Erholung als andere gespürt. Der Handel jedoch kämpfe gegen sinkende Kauflaune als Folge der Inflation und steigender Energiepreise. „Selbst im Online-Handel hat die Wachstumsdynamik nachgelassen“, sagte Brockmeier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sehen die Lage eher pessimistisch: Handwerkskammerpräsident Matthias Forßbohm (M.) Halles IHK- Präsident Thomas Brockmeier und Sprecherin Andreas Wolter. © Quelle: André Böhmer

Am meisten Sorgen bereitet aber die Lage auf dem Bau. „Die private Nachfrage ist fast komplett abgerissen und auch bei öffentlichen Aufträgen ist ein Einbruch zu spüren“, sagte Brockmeier. Forßbohm warnte davor, dass Fachkräfte wegen der negativen Erwartungen vom Bau abwandern könnten. „Denn Wohnungsbau und energetische Gebäudesanierungen werden nur mit genügend Beschäftigten im Bausektor möglich sein.“ Und öffentliche Bauprojekte zu verschieben – wie zuletzt in Leipzig die Sanierung der Zeppelinbrücke in der Jahnallee – sei auch fragwürdig, so Forßbohm. „Es wird alles, aber nicht billiger.“

Kritik am „aufgeblähten“ öffentlichen Dienst

Die Forderungen an die öffentliche Hand und die Politik sind deshalb klar. „Großaufträge müssen umgesetzt werden“, mahnte Forßbohm. Und für eine effektivere Bautätigkeit brauche es schnellere Genehmigungsverfahren. Außerdem sei die Deckelung von Mietpreisen ein kontraproduktiver Markteingriff. Zudem attackierte Brockmeier deutlich die Aufblähung des öffentlichen Dienstes. Das Werben dafür müsse ein Ende haben. „Wir brauchen Menschen an den Werkbänken in der Wertschöpfung, nicht in den Amtsstuben.“ Auch die Debatte um die Vier-Tage-Woche halten die beiden Kammerchefs für komplett kontraproduktiv. „Das passt nicht in unsere Landschaft“, warnte Brockmeier. „Da läuft etwas aus dem Ruder.“

LVZ