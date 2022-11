﻿Warum Kneipen in Leipzig die Fußball-WM boykottieren

Ryan Morrison vom Killiwilly in Leipzig wird die Fernsehgeräte zur WM in Katar nicht einschalten.

Am Sonntag beginnt die Fußball-WM in Katar und ruft auch in Leipzig geteilte Reaktionen hervor. Manche Lokale verzichten komplett darauf, die Spiele zu zeigen. Dazu gehören einige der bekanntesten Fußball-Kneipen der Stadt.

