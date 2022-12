﻿Marokkanischer Fanzug zog mit Böllern in Richtung Leipziger Innenstadt

Nach dem 1:0-Sieg für Marokko im WM-Viertelfinale sind etwa 300 Fußballfans am Samstagabend in Richtung der Leipziger Innenstadt gezogen. Laut Polizei zündeten sie unerlaubt Pyrotechnik.

Leipzig. Etwa 300 marokkanische Fußballfans sind am Samstagabend nach dem Sieg der Marokkaner im WM-Viertelfinale gegen Portugal (1:0) vom Bereich Eisenbahn-/ Hildegardstraße in Richtung Leipziger Innenstadt gezogen. Die Fangemeinschaft habe unterwegs ein Feuerwerk gezündet, teilte die Polizei gegen 19 Uhr mit. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die marokkanischen Fans in der Goethestraße befunden, hieß es.