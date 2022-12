﻿WM-Spiel Deutschland – Costa Rica: Das war in Leipzigs Bars und Pubs los

Als wäre es nur Donnerstag: Bis zum Ende war die Stimmung in den Bars und Pubs von Leipzig nicht außergewöhnlich. Das WM-Spiel Deutschland gegen Costa Rica wollten sich viele dennoch nicht entgehen lassen.

Leipzig. Der Atem gefriert, es sind ein Grad Celsius und der Schnee peitscht ins Gesicht. Wer am Donnerstagabend durch die Innenstadt läuft, um das WM-Spiel Deutschland gegen Costa Rica in der Innenstadt zu sehen, kommt wahrscheinlich nur schwer in Fußballlaune. Der Eindruck bestätigt sich auch im Barfußgäßchen, in dem in fast jeder Bar das Spiel gezeigt wird. Denn trotz Heizpilzen, die wie Bäume im Wald vor der Witterung schützen, sind die Außenplätze zu Spielbeginn leer.