﻿Wo erklingt das Weihnachtsoratorium in Leipzig und Umgebung?

Vom 2. Dezember bis zum Epiphaniasfest am 6. Januar 2023 stehen in vielen Kirchen in Leipzig und Umgebung zahlreiche Aufführungen des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach an. Wo die Musik überall spielt, steht hier:

Leipzig. „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan!“ Wer kennt sie nicht, die ersten Zeilen des Eingangschorals in Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium? Seit ewigen Zeiten ist Leipzig in Deutschland die Stadt mit der höchsten Oratoriumsdichte in der Adventszeit. Das Interesse an den Aufführungen ist unvermindert groß. Hier ein Überblick über die Konzerte in der Messestadt und im Umland an den vorweihnachtlichen Tagen:

Freitag, 2. Dezember

Thomaskirche: 20 Uhr Johann Sebastian Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3; mit Anja Zügner, Sopran; Marlen Herzog, Alt; Stephan Scherpe, Tenor; Cornelius Uhle, Bass; Leipziger Vocalensemble und Mitteldeutsches Kammerorchester unter Leitung von Sebastian Reim; Karten zwischen 11 und 33 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen; Restkarten an der Abendkasse.

Samstag, 3. Dezember

Michaeliskirche, Nordplatz: 17 Uhr Carl Orff/Gunhild Keetmann, Die Weihnachtsgeschichte – von Kindern gesungen und dargestellt, begleitet vom Orff-Orchester unter Leitung und Regie von Gabriela Roth-Budig und Veit-Stephan Budig; Eintritt frei, Spenden für die kirchenmusikalische Arbeit erbeten.

Taborkirche Kleinzschocher, Windorfer Straße 49: 17 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3; mit Gabriele Lamotte, Sopran; Constanze Hirsch, Alt; Stephan Scherpe, Tenor; Philipp Goldmann, Bass; Taborkantorei und Mendelssohn-Kammerorchester unter Leitung von Andreas Mitschke; mit Kinderbetreuung; Karten zu 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, Leipzig-Pass-Inhaber 5 Euro, in der Musikalienhandlung Oelsner, Schillerstraße 5, im Pfarramt (Telefon 0341 4243075); Restkarten an der Abendkasse.

Thomaskirche: 20 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3; mit Anja Zügner, Sopran; Marlen Herzog, Alt; Stephan Scherpe, Tenor; Cornelius Uhle, Bass; Leipziger Vocalensemble und Mitteldeutsches Kammerorchester unter Leitung von Sebastian Reim; Karten zwischen 11 und 33 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen; Restkarten an der Abendkasse.

Sonntag, 4. Dezember

Emmauskirche Sellerhausen, Wurzner Straße 160: 14.30 Uhr Bachs Weihnachtsoratorium erzählt und musiziert für Kinder; mit Peter Kohl, Sprecher; Solisten, Kurrenden, Jugendchor, Kantorei und Orchester der Emmauskirche unter Leitung von Konrad Pippel; Eintritt frei, Kollekte erbeten.

Michaeliskirche, Nordplatz: 17 Uhr Carl Orff/Gunhild Keetmann, Die Weihnachtsgeschichte – von Kindern gesungen und dargestellt, begleitet vom Orff-Orchester unter Leitung und Regie von Gabriela Roth-Budig und Veit-Stephan Budig; Eintritt frei, Spenden für die kirchenmusikalische Arbeit erbeten.

Emmauskirche Sellerhausen, Wurzner Straße 160: 17 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3; mit Ulrike Pippel, Sopran; Luise Sitzlack, Alt; Christopher B. Fischer, Tenor; Daniel Blumenschein, Bass; Jugendchor, Kantorei und Orchester der Emmauskirche unter Leitung von Konrad Pippel; Eintritt frei, Kollekte erbeten.

Paul-Gerhardt-Kirche Connewitz, Selneckerstraße 5:17 Uhr Weihnachtsmusik Leipziger Thomaskantoren des 17. und 18. Jahrhunderts: S. Knüpfer, Machet die Tore weit; J. Kuhnau, Magnificat; J. Schelle, Actus Musicus auf Weyh-Nachten; J. S. Bach, Kantate 6 aus dem Weihnachtsoratorium; mit Anaya Hubach, Sopran; Martina Müller, Sopran; Anne-Victoria Ahumada, Alt; Máté Gál, Tenor; Julian Dominique Clement, Bass; Leipziger Oratorienchor und -orchester unter Leitung von Thomas Stadler; Karten zu 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, Schüler, Studierende 7 Euro, an den bekannten Vorverkaufsstellen; an der Abendkasse: 15/13/9 Euro.

Montag, 5. Dezember

Martin-Luther-Kirche Markkleeberg-West, Pfarrgasse 27: 19.30 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3; mit Malwine Nikolaus, Sopran; Susanne Krumbiegel, Alt; Falk Hoffmann, Tenor; Jörg Reddin, Bass; ein Kammerorchester unter Leitung von Konzertmeister Andreas Hartmann; Karten zu 20/15/10 Euro, ermäßigt 15/10/5 Euro, im Pfarramt, in der Touristinfo Markkleeberg und in der Musikalienhandlung Oelsner; Kinder frei.

Freitag, 9. Dezember

Thomaskirche: 19 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 6; mit Christina Landshamer, Sopran; Elvira Bill, Alt; Benedikt Kristjánsson, Tenor; Konstantin Krimmel, Bass; Thomanerchor und Gewandhausorchester unter Leitung von Andreas Reize; Karten zwischen 70 und 121 Euro an der Gewandhauskasse.

Samstag, 10. Dezember

Gedächtniskirche Schönefeld, Ossietzkystraße 41: 16 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3, in kammermusikalischer Besetzung; mit Paola Kling, Sopran; Cornelia Rosenthal, Alt; Christopher Fischer, Tenor; Thomas Fröb, Bass; Kleine Kantorei Leipzig und ein Kammerorchester unter Leitung von Christian Otto; Karten zu 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, im Pfarramt, Telefon 0341 6014081; Restkarten an der Abendkasse.

Thomaskirche: 17 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 6; mit Christina Landshamer, Sopran; Elvira Bill, Alt; Benedikt Kristjánsson, Tenor; Konstantin Krimmel, Bass; Thomanerchor und Gewandhausorchester unter Leitung von Andreas Reize; Karten zwischen 70 und 121 Euro an der Gewandhauskasse.

Martinskirche Fuchshain: 18.30 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3; mit Carolin Creutz-Moritz, Sopran; Konstanze Hirsch, Alt; Ervin Ahmeti, Tenor; Stephan Heinemann, Bass; Kammerchor Böhlen und Leipziger Symphonieorchester unter Leitung von Andreas Moritz; Karten zu 15 Euro im Blumenhof Streller, Hauptstraße 40, Telefonnummer 0152 53774320.

Sonntag, 11. Dezember

Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli, Augustusplatz:16 und 19.30 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3, mit Lisa Rothländer, Sopran; Nora Steuerwald, Alt; Christoph Pfaller, Tenor; Tobias Ay, Bass; Leipziger Universitätschor und Pauliner Barockensemble auf historischen Instrumenten unter Leitung von David Timm; Karten zu 18 Euro, ermäßigt 8 Euro, in der Musikalienhandlung Oelsner und bei Culton Ticket; an der Abendkasse zu 20 Euro, ermäßigt 10 Euro; Restkarten für Studierende 5 Euro.

St. Laurentiuskirche Markranstädt, Markt: 17 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3; mit Astrid Werner, Sopran; Inga Jäger, Alt; Kim Schrader, Tenor; Anton Haupt, Bass; Kantorei Markranstädt und Laurentiusorchester unter Leitung von Frank Lehmann; Karten zu 18 Euro im Pfarramt (Telefon 034205/83244), im Bürgerbüro Markranstädt, in der Ticketgalerie Leipzig und in der Musikalienhandlung Oelsner.

Thomaskirche: 17 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 6; mit Christina Landshamer, Sopran; Elvira Bill, Alt; Benedikt Kristjánsson, Tenor; Konstantin Krimmel, Bass; Thomanerchor und Gewandhausorchester unter Leitung von Andreas Reize; Karten zwischen 70 und 121 Euro an der Gewandhauskasse.

Versöhnungskirche Gohlis, Franz-Mehring-Straße/Viertelsweg: 17 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3, in kammermusikalischer Besetzung; mit Paola Kling, Sopran; Anna Michelsen, Alt; Christopher Fischer, Tenor; Thomas Fröb, Bass; Kleine Kantorei Leipzig und ein Kammerorchester unter Leitung von Christian Otto; Karten zu 12 Euro, ermäßigt 7 Euro (Jugendliche und Leipzig-Pass-Inhaber), im Gemeindebüro, Hans-Oster-Straße 16, Telefon 0341 9014195; Kinder bis 14 Jahre frei.

Donnerstag, 15. Dezember

Heilig-Kreuz-Kirche Neustadt, Neustädter Markt: 20 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1, 5 und 6; mit Carmen Boatella, Sopran; Ella Feldmeier, Alt; Michael Schaffrath, Tenor; Julian Clement, Bass; Vox Humana Leipzig und Capella Fidicinia unter Leitung von Martin Krumbiegel; Karten zu 18 Euro, ermäßigt 12 Euro, in der Musikalienhandlung Oelsner und im Pfarramt, Telefon 0341 6885162; an der Abendkasse: 20 Euro, ermäßigt 14 Euro.

St. Moritzkirche Taucha, Kirchstraße:20 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 und 3; A. Vivaldi, Gloria; mit Kantorei Taucha und Gästen; Mitglieder des Mitteldeutschen Kammerorchesters; Andreas Hartmann, Konzertmeister; Leitung: Lukas Förster.

Freitag, 16. Dezember

Gnadenkirche Wahren, Opferweg: 20 Uhr J. S. Bach, Kantate 1 aus dem Weihnachtsoratorium; A. Vivaldi, Magnificat; G. A. Homilius, Adventskantate „Auf, auf, ihr Herzen“; mit Gabriele Lamotte, Sopran; Constanze Hirsch, Alt; Matthias Schubotz, Tenor; Christian Härtig, Bass; Instrumentalisten und Sophienkantorei mit Gästen unter Leitung von Sonja Lehmann; Karten zu 16 Euro, ermäßigt 11 Euro, im Pfarramt (Telefon 0341 4611850) und an der Abendkasse.

Samstag, 17. Dezember

Nikolaikirche: 17 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3; mit Taryn Knerr, Sopran; Britta Schwarz, Alt; Christopher Renz, Tenor; Sebastian Richter, Bass; Bachchor an der Nikolaikirche, Festivalorchester Leipzig; Leitung: Markus Kaufmann; Karten zwischen 7 und 42 Euro am Büchertisch, unter www.bachchor-leipzig.de und an der Abendkasse.

Sonntag, 18. Dezember

Nikolaikirche: 17 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1, 4 bis 6; mit Taryn Knerr, Sopran; Bernadette Beckermann, Alt; Christoph Pfaller, Tenor; Sebastian Richter, Bass; Bachchor an der Nikolaikirche, Festivalorchester Leipzig; Leitung: Markus Kaufmann; Karten zwischen 7 und 42 Euro am Büchertisch, unter www.bachchor-leipzig.de und an der Abendkasse.

Freitag, 23. Dezember

Lukaskirche Volkmarsdorf, Lukasstraße 1: 17 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium für Kinder; mit Axel Thielmann, Sprecher; Friederike Urban, Sopran; Susanne Krumbiegel, Alt; Tobias Hunger, Tenor; N.N., Bass; Grundschule Forum Thomanum, Thomasschulchor, Concerto Vocale Leipzig und Sächsisches Barockorchester unter Leitung von Gotthold Schwarz; Karten zu 15 Euro, 5 Euro für Kinder, in der Musikalienhandlung Oelsner; Restkarten an der Abendkasse.

Lukaskirche Volkmarsdorf, Lukasstraße 1: 20 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3; mit Friederike Urban, Sopran; Susanne Krumbiegel, Alt; Tobias Hunger, Tenor; N.N., Bass; Concerto Vocale Leipzig und Sächsisches Barockorchester unter Leitung von Gotthold Schwarz; Karten zu 28/23/18 Euro (5 Euro für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte) in der Musikalienhandlung Oelsner; Restkarten an der Abendkasse.

Michaeliskirche, Nordplatz: 20 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1, 5 und 6; mit Teresa Suschke, Sopran; Alexandra Röseler, Alt; Yonkeun Kim, Tenor; Tobias Ay, Bass; Friedenskantorei Leipzig, Gohliser Kammerorchester; Leitung: Veit-Stephan Budig; Karten zu 25/20 Euro, ermäßigt 20/15 Euro, an den bekannten Vorverkaufsstellen; 17.30 Uhr öffentliche Generalprobe.

Sonntag, 25. Dezember,1. Weihnachtsfeiertag

Thomaskirche: im Festgottesdienst um 9.30 Uhr J. S. Bach, Kantate 1 aus dem Weihnachtsoratorium; mit Julia Böhme, Alt; Erik Stokloßa, Tenor; Philipp Goldmann, Bass; Johannes Lang, Orgel; Thomanerchor und Gewandhausorchester unter Leitung von Andreas Reize.

Montag, 26. Dezember,2. Weihnachtsfeiertag

Thomaskirche: im Festgottesdienst um 9.30 Uhr J. S. Bach, Kantate 2 aus dem Weihnachtsoratorium; mit amici musicae, Chor & Orchester unter Leitung von Ron-Dirk Entleutner.

Kirche Panitzsch:11 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3; mit Anja Binkenstein, Sopran; Klaudia Zeiner, Alt; Patrick Gral, Tenor (Evangelist/Arien); Gotthold Schwarz, Bass; Concerto Vocale und Sächsisches Barockorchester unter Leitung von Gotthold Schwarz; Eintrittskarten zu 25 Euro, ermäßigt 15 Euro, in der Musikalienhandlung Oelsner, Buchhandlung Leselaune Taucha, Bäckerei Hofmann Panitzsch und im Pfarramt, Telefon 034291 86547, E-Mail: reinhard.freier@gmx.de.

Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli, Augustusplatz:im Gottesdienst 11 Uhr Johann Sebastian Bach, Kantate 2 aus dem Weihnachtsoratorium; mit amici musicae, Chor & Orchester unter Leitung von Ron-Dirk Entleutner.

Peterskirche, Gaudigplatz:19.30 Uhr Johann Sebastian Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3; mit Johanna Ihrig, Sopran; Ina Jäger, Alt; Robert Pohlers, Tenor; Diogo Mendes, Bass; amici musicae, Chor & Orchester, Leipzig unter Leitung von Ron-Dirk Entleutner; Karten im Internet unter https://tickets.amici-musicae.de.

Sonnabend, 31. Dezember,Silvester

Thomaskirche: Silvestermotette 13.30 Uhr Johann Sebastian Bach, Kantate 4 aus dem Weihnachtsoratorium; „Dona nobis pacem“ aus der Messe h-Moll; mit Julia Sophie Wagner, Sopran; Robert Pohlers, Tenor; Florian Götz, Bass; Johannes Lang, Orgel; Thomanerchor und Gewandhausorchester unter Leitung von Andreas Reize; Eintrittsprogramm: 2 Euro.

Sonntag, 1. Januar 2023, Neujahr

Thomaskirche: 17 Uhr Johann Sebastian Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 4 bis 6; mit Anja Binkenstein, Sopran; Susanne Krumbiegel, Alt; Patrick Grahl, Tenor; Bach Consort Leipzig (vokal und instrumental) unter Leitung von Gotthold Schwarz, Bass; Eintrittskarten zu 19 Euro, ermäßigt 14 Euro, im Thomasshop und in der Musikalienhandlung Oelsner; Restkarten an der Abendkasse: 20 Euro, ermäßigt 15 Euro.

Freitag, 6. Januar 2023

Thomaskirche: im Festgottesdienst um 9.30 Uhr Johann Sebastian Bach, Kantate 6 aus den Weihnachtsoratorium; mit Christina Roterberg, Sopran; Susanne Langner, Alt; Tobias Hunger, Tenor; Daniel Blumenschein, Bass; Thomanerchor und Gewandhausorchester unter Leitung von Thomaskantor Andreas Reize.

Evangelisch Reformierte Kirche, Tröndlinring 7: 19.30 Uhr J. S. Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 4 bis 6; mit amici musicae, Chor & Orchester unter Leitung von Ron-Dirk Entleutner; Karten über https://amici-musicae.reservix.de/events.

