Wo Geflüchtete in Leipzig wohnen: Das war am Samstag wichtig

Tag der offenen Tür in der Deutschen Nationalbibliothek: 111 Jahre nach der Gründung feiert die Deutsche Nationalbibliothek ihr Jubiläum mit Geschichten und Anekdoten, Veranstaltungen und Aktionen vor Ort und virtuell im Netz. Der Veranstaltungsreigen startet am Sonntag um 10 Uhr mit einem Tag der offenen Tür am Gründungsstandort in Leipzig.