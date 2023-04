Wo in Leipzig die meisten Unfälle passieren

Der Ring vor dem Hauptbahnhof ist ein Unfallschwerpunkt, sagt die Stadt. An anderen Stellen kracht es noch öfter, sagt die Polizei. Nach den Feiertagen soll auf dem Willy-Brandt-Platz die Umgestaltung beginnen - auch am Ostersonntag ist es eines der Themen, das Leipzig bewegt.

eine „Massen-Unfallhäufungsstelle“ will die Stadt Leipzig mit der Fahrpurreduzierung vor dem Hauptbahnhof beseitigen. Die Pläne werden seit Tagen heftig diskutiert und stoßen auf ganz unterschiedliche Reaktionen. Dabei gibt es Orte im Stadtgebiet, an denen es noch viel häufiger kracht.

Drei Kreuzungen hat die Polizei jetzt als besondere Unfallschwerpunkte genannt. Der Ring vor dem Hauptbahnhof ist nicht mit dabei. Wo es noch öfter zu Kollisionen kommt:

Kreuzung am am Friedrich-List-Platz (Mecklenburger Straße / Lagerhofstraße) im Zentrum-Ost: In den Jahren 2020 bis 2022 wurden dort 98 Verkehrsunfälle gezählt, davon 19 mit Verletzten und 79 mit Sachschäden. Dabei handelte es sich laut Polizei zum Großteil um Auffahrunfälle oder Zusammenstöße durch Fahrstreifenwechsel. Einmündung Zeumerstraße / Ossietzkystraße / Volbedingstraße in Schönefeld-Abtnaundorf: 22 Unfälle hat die Polizei dort in den Jahren 2020 bis 2022 gezählt. Einmündung Täubchenweg / Gutenbergplatz (Zentrum-Südost): 17 Verkehrsunfälle gab es dort im gleichen Zeitraum.

Auf der Kreuzung Mecklenburger Straße/Lagerhofstraße wurden zwischen 2020 und 2022 insgesamt 98 Verkehrsunfälle polizeilich registriert - so viele wie an keiner anderen Stelle in Leipzig. © Quelle: dpa

Über die Gefahrenstellen, mit denen sich in Leipzig eine „Verkehrsunfallkommission“ beschäftigt, haben wir schon vor eineinhalb Jahren ausführlich berichtet. Damals gab es 106 dieser Orte. Inzwischen ist die Zahl auf 134 angewachsen.

In der Regel wird in der Kommission über Maßnahmen diskutiert, um die Ursachen für Unfälle zu beseitigen. Am Bahnhof werden schon ab Dienstag Tatsachen geschaffen. Nach Ostern verschwinden zwei von vier Autospuren, damit Radfahrer künftig mehr Platz haben und es dort - so die Hoffnung der Stadt - seltener zu Zusammenstößen kommt.

Kein Osterfeuer: Zu zwei größeren Bränden musste die Leipziger Feuerwehr in der Nacht zu Ostersonntag ausrücken. In Schönefeld brannte eine Gartenlaube bis auf die Grundmauern nieder. © Quelle: Einsatzfahren Leipzig

Es wird Brandstiftung vermutet: Was bisher zu den Bränden bekannt ist.

Sind zu viele Eier ungesund? Das Ei hat den Ruf eines ungesunden Cholesterintreibers, den man möglichst meiden sollte. Stimmt das so? „Ein Ei pro Woche ist kein Problem, drei am Tag schon“, sagt der Leipziger Kardiologie Dr. Norbert Klein. Das Ei hat den Ruf eines ungesunden Cholesterintreibers, den man möglichst meiden sollte. Stimmt das so? „Ein Ei pro Woche ist kein Problem, drei am Tag schon“, sagt der Leipziger Kardiologie Dr. Norbert Klein. Im Interview klärt er über Ausgleichsmöglichkeiten für den Fall eines überbordenden Konsums über die Ostertage auf.

Mit einem Leipziger Pfarrer durch die Ostertage: Seite an Seite von Leipzigs Propst Gregor Giele erlebte mein Kollege Mark Daniel die Tage von Gründonnerstag bis Karsamstag. Vor dem Altar in St. Trinitatis angekommen legte sich Giele am Karfreitag flach auf den Boden. Später war die Kirche hell erleuchtet - es sind beeindruckende Bilder. Seite an Seite von Leipzigs Propst Gregor Giele erlebte mein Kollege Mark Daniel die Tage von Gründonnerstag bis Karsamstag. Vor dem Altar in St. Trinitatis angekommen legte sich Giele am Karfreitag flach auf den Boden. Später war die Kirche hell erleuchtet - es sind beeindruckende Bilder. Lesen Sie hier das Protokoll eines Osterfests.

Der Weg aus der Sucht: Crystal Meth steht weit oben auf der Liste der am häufigsten konsumierten, harten Drogen. Eine junge Frau aus dem Altenburger Land erzählte der LVZ, wie sie in die Sucht abgerutscht ist, wie der regelmäßige Drogenkonsum beinahe ihr Leben zerstörte – Crystal Meth steht weit oben auf der Liste der am häufigsten konsumierten, harten Drogen. Eine junge Frau aus dem Altenburger Land erzählte der LVZ, wie sie in die Sucht abgerutscht ist, wie der regelmäßige Drogenkonsum beinahe ihr Leben zerstörte – und wie sie am Ende den Weg zurück gefunden hat.

Fettes Brot in der Arena: Die Rapper sind auf großer Abschiedstournee. Ihr Konzert am Montag in Leipzig wurde vom Haus Auensee in die Arena verlegt - Die Rapper sind auf großer Abschiedstournee. Ihr Konzert am Montag in Leipzig wurde vom Haus Auensee in die Arena verlegt - und es gibt es noch Karten . Ab 20 Uhr bringen Dokter Renz, König Boris und Björn Beton zum letzten Mal ihrs Hits wie „Jein“ in Leipzig aufs Ohr.

Leipziger Ostermarkt endet: Von 10 bis 20 Uhr öffnet zum letzten Mal die Von 10 bis 20 Uhr öffnet zum letzten Mal die historische Ostermesse in der Innenstadt . Garküchen mit deftigen Speisen und Tavernen versprechen Gaumenfreunden. Jongleure, Komödianten und Musikanten sorgen für Unterhaltung. Der Eintritt ist frei.

40 Jahre Eigen+Art: Am 10. April 1983 wurde sie als erste private Galerie in der ehemaligen DDR gegründet und entwickelte sich vom illegalen Künstler-Treffpunkt zu einer Adresse von Weltruf, die eng an den Namen Neo Rauch geknüpft ist. Am Montag feiert die Galerie auf der Spinnerei Geburtstag. Aktuell ist dort Kunst von Stef Heidhues und Igor Hosnedl zu sehen.

