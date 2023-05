﻿Wo ist die Amtskette des Leipziger Oberbürgermeisters?

Leipzig. Sie ist ein Prunkstück: die Amtskette des Leipziger Oberbürgermeisters. Normalerweise ist sie, ebenso wie die des Stadtvorstehers, in einer Vitrine in der Ratsstube des Alten Rathauses zu sehen. Zu besonderen Anlässen leiht Rathauschef Burkhard Jung (SPD) sie aus, um sie zu tragen, etwa bei der Verleihung einer Ehrenbürgerschaft. Dann wird sie in der Vitrine durch ein Foto ersetzt. Doch jenes Foto ist jetzt dauerhaft zu sehen, was auch bei der Museumsnacht für Irritationen sorgte. Mit 22 000 Besucherinnen und Besuchern in den 85 Sammlungen in Halle und Leipzig endete die übrigens mit einem Besucherrekord.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Blick auf die Amtskette des Oberbürgermeisters mit dem Stadtwappen. Goldschmied Ernst Rieger fertigte ein Prunkstück aus Gold, Emaille und geschliffenen Malachiten an. © Quelle: André Kempner

Wird die OBM-Amtskette etwa restauriert? „Wir haben die beiden Ketten aus Sicherheitsgründen entfernt“, erklärt Anselm Hartinger, der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums. Hintergrund sind sowohl der Einbruch im Grünen Gewölbe in Dresden als auch im Museum in Manching, wo in einer spektakulären Aktion der weltberühmte keltische Goldschatz gestohlen wurde. „Es ist eine reine Vorbeugemaßnahme. Momentan sind die beiden Ketten sicher im Depot verwahrt, wir wollen sie aber wieder zeigen“, sagt Hartinger. Deshalb sei eine neue Vitrine mit höherem Sicherheitsstandard notwendig, die angefertigt werden soll. Derzeit gehe es um die Finanzierung (etwa 20 000 Euro). So wertvoll sei der Materialwert der OBM-Kette zwar nicht. „Es sind aber einzigartige Stücke, die von hohem ideellem Wert für unsere Stadtgesellschaft sind.“

“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipziger Bürger stiften Amtsketten

Um die Anschaffung der Amtskette gab es einst hitzige Debatten. Leipzigs Ratsherren wollten kein Geld dafür ausgeben. Kommerzienrat Philipp schenkte dem damaligen OBM 1909 eine. Goldschmied Ernst Riegel aus Darmstadt, damals der Beste seiner Zunft, erhielt den Auftrag. Er fertigte ein Prunkstück aus Gold, Emaille und geschliffenen Malachiten an. Zwölf Kettenglieder verbinden vier breite Glieder mit den Symbolen von Kunst, Handel, Industrie und Wissenschaft und sieben Glieder mit einer stilisierten Linde. Die Kettenglieder symbolisieren eine schützende Stadtmauer, am unteren Schild mit dem sächsischen Wappen hängt das Leipziger Wappen. Der Stadtvorsteher bekam 1913 eine eigene Kette, die von 32 Leipzigern gestiftet wurde. Auf ihr sind wichtige Gebäude wie Altes und Neues Rathaus, die Alte Börse, das Völkerschlachtdenkmal, die Erste Bürgerschule, das Grimmaische und das Peterstor zu finden.

OBM Burkhard Jung trägt die Amtskette bei besonderen Anlässen. © Quelle: André Kempner

Bora-Ring und Bach-Porträt eigens geschützt

Im Alten Rathaus gibt es durchaus wertvollere Exponate. Dazu gehört der Trauring von Katharina von Bora, der Frau Martin Luthers. Der goldene Ring mit einem Rubin gehört zu den bekanntesten Devotionalien, die sich von Luther und seiner Familie erhalten haben. Oder das Bach-Porträt von Elias Gottlob Haußmann, das unsere Vorstellungen vom berühmtesten Thomaskantor aller Zeiten geprägt hat. Das Bild aus dem Jahre 1746 ist für das Museum wohl das wichtigste Exponat. „Es ist ebenso wie der Ring von Katharina von Bora extra gesichert. Da gibt es eine direkte Schaltung von der Vitrine zur Polizei““, so Hartinger.