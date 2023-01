﻿Joggen in Leipzig: Diese Strecken im Grünen sind gut zu erreichen

Joggen in der Natur anstatt auf asphaltierten Wegen? In Leipzig gibt es viele Grünanlagen, die für eine Laufrunde geeignet sind. Ob in Nähe des Zentrums oder im Auwald. Eine Übersicht.

Leipzig. Ob zum Stressabbau oder um die Kondition nach dem Jahreswechsel wieder etwas in Form zu bringen – Joggen ist ein echter Breitensport. Aber welche Strecken bieten sich an, wenn man statt einmal um den Block zu laufen lieber etwas Natur genießen will? Eine Übersicht.

Strecke 1: Joggen mit tierischer Aussicht

Das Rosental nahe des Leipziger-Zentrums ist ein beliebtes Ausflugsziel. Diverse Veranstaltungen und die gute Anbindung an mehrere Stadtteile locken Leipzigerinnen und Leipziger regelmäßig in den zum Auwald gehörigen Abschnitt. Letzteres ist auch ein praktischer Faktor für Joggerinnen und Jogger. Das Rosental wird von Gohlis, dem Zentrum-Nord und dem Waldstraßenviertel umschlossen und ist gut zu erreichen. Auf der 2,4 Kilometer langen Strecke gibt es außerdem ein kleines Schmankerl – bei einer kurzen Erholungspause lohnt sich ein Blick auf das Gelände des Leipziger Zoos. Der Tiergarten liegt teilweise im Rosental.

Strecke 2: Vom Zentrum in den Westen

Der Clara-Zetkin-Park ist mindestens genauso bekannt und beliebt in Leipzig, wie das Rosental. Auch hier bietet sich eine kurze Laufrunde an. Beginnend am Herzliya-Platz im Osten oder am westlichen Eingang des Clara-Parks am Nonnenweg geht es einmal in Pfeil-Form durch den Park und über die Sachsenbrücke. Die Strecke hat eine Länge von circa 2 Kilometern, bei Bedarf kann sie natürlich verlängert werden.

Wie das Rosental ist auch der Clara-Zetkin-Park gut von mehreren Stadtteilen zu erreichen. Das Zentrum-West, das Musikerviertel, die Südvorstadt und Schleußig grenzen an das Gebiet. Mit etwas mehr Laufstrecke ist der Clara-Park auch von Plagwitz, Lindenau und Connewitz zu erreichen.

Strecke 3 & 4: im Osten Leipzigs

Der Friedenspark und der Lene-Voigt-Park bilden die grünen Spots im Leipziger Osten und Südosten. Beide Parks sind zwar nicht so groß wie das Rosental oder der Clara-Zetkin-Park, für eine kurze Joggingrunde unter Bäumen sind sie dennoch absolut geeignet. Die 1,7 Kilometer lange Route durch den Friedenspark umrundet die Grünanlage einmal komplett. Zu erreichen ist der Park vom Seeburgviertel, von Reudnitz und dem südlichen Teil des Zentrums-Südost.

Der Lene-Voigt-Park liegt direkt in Reudnitz und ist im Sommer ein beliebtes Ziel für die Menschen im Leipziger Osten. Die Laufrunde ist 1,8 Kilometer lang und führt ebenfalls einmal um den Park. Von Reudnitz umschlossen ist der Park ebenfalls gut vom Zentrum-Südost, von Neuschönefeld und von Anger-Crottendorf aus zu erreichen.

Strecke 5: in Leipzigs grüner Lunge

Der Auwald zieht sich wie ein grünes Band durch die Messestadt. Für Joggingsbegeisterte eine gute Anlaufstelle. Ein Highlight dabei ist der Auensee. Das Gewässer im Leipziger Nordwesten ist für seine traditionsreiche Parkeisenbahn bekannt, neben der Bahn herlaufen lohnt allerdings auch. Die Joggingstrecke um den See ist 1,6 Kilometer lang und kann selbstverständlich erweitert werden. Der Auensee liegt nahe an den Stadtteilen Möckern, Wahren, Leutzsch und Böhlitz-Ehrenberg. Von weiter weg kann der See mit der Buslinie 80 erreicht werden.

Strecke 6: etwas weiter draußen

Auch etwas ferner vom Leipziger Zentrum gibt es ansprechende Gebiete zum Joggen im Grünen, zum Beispiel im Abnaundorfer Park im Nordosten Leipzigs. Die Parkanlage liegt im namensgebenden Stadtteil, ist aber auch von Mockau, Schönefeld und Thekla aus erreichbar. Mit 1,4 Kilometern Länge ist die Strecke zwar relativ kurz, aber dafür sehr ruhig.

Selbstverständlich gibt es in Leipzig noch weitere Parks und Grünanlagen, die sich zum Joggen eignen. Diese Auflistung soll einen Überblick bieten und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.