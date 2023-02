Wo kommen die Kamelle her? Das war der Samstag in Leipzig

morgen ist es wieder soweit: Die Leipziger Innenstadt verwandelt sich in eine große Faschingsparty. Vor drei Jahren rollte der Leipziger Rosensonntagsumzug (an der Pleiße feiert man traditionell einen Tag früher) mit geschmückten Wagen zuletzt durch die Innenstadt. Tausende Schaulustige werden ab 14 Uhr erwartet, wenn sich der Tross am Brühl in Bewegung setzt und eine große Runde um den Markt und das Alte Rathaus dreht. Energiegeladenes Motto: „Kein Strom, kein Gas, kein Sprit – die Narren ham‘ das Radl mit.“

Wegen explodierender Kosten hätte der Rosensonntagsumzug beinahe abgesagt werden müssen. Doch eine Crowdfunding-Aktion konnte das gerade noch abwenden. Alle Infos zur Strecke des Umzugs und den Programm-Highlights haben wir hier für Sie zusammengestellt. Falls Sie nicht dabei sein können: Auf LVZ.de werden wir den Umzug am Sonntag im Livestream übertragen.

So wurde vor drei Jahren gefeiert: Erstmals seit 2020 kann der Leipziger Rosensonntagsumzug wieder stattfinden. © Quelle: Modla, Christian

Von den 18 Wagen wird es dann auch wieder viele kleine quadratische Süßigkeiten regnen. Wissen Sie wo diese „Kamelle“ (Kurzform für Karamellbonbons) eigentlich herkommen? Das fragte der Comedian Ole Waschkau Anfang Januar - und löste eine große Diskussion in den Sozialen Netzwerken aus, an der sich Tausende beteiligten.

Meine Kollegin Hanna Gerwig hat sich auf Spurensuche begeben und die Macher der kleinen Fruka-Kaubonbons ganz in der Nähe von Leipzig ausfindig gemacht. „Wir haben komplett versagt“, sagt der Chef der Firma und meint damit das eigene Marketing. Die Sorten Kirsche und Himbeere sind übrigens am beliebtesten - und Orange bleibt häufig liegen. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Ausrangiert: Im Leipziger Schauspiel fand am Samstag nach drei Jahren Pause zum ersten Mal wieder ein Kostümverkauf statt. Der Ansturm war riesengroß. Vor dem Haus bildete sich eine lange Schlange, die bis in die Gottschedstraße reichte. Zum Kauf angeboten wurden ausgediente Kleidungsstücke, Masken und Requisiten vergangener Aufführungen - darunter auch diese beiden Hasenköpfe. © Quelle: dpa

Zitat des Tages

Ein bisschen schwanger geht halt nicht. Uli Hoeneß Ehrenpräsident des FC Bayern im LVZ-Interview über die Anbahnung mit dem ehemaligen RB-Coach Ralf Rangnick, der fast Trainer in München geworden wäre.

LVZ-Chefreporter Guido Schäfer hat mit dem 71-jährigen Hoeneß ein Interview geführt - über die Personalie Manuel Neuer, seine Zeit im Gefängnis, die Spielerwechsel von Leipzig nach München und sein Verhältnis zum verstorbenen Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz. Hier können Sie es in voller Länge lesen.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Messe „Haus Garten Freizeit“ geht zu Ende: Von Genuss bis Gartenbau, von Alpakas bis Ziegen - mit einem vielfältigen Programm öffnet eine der größten deutschen Messen am Sonntag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr zum letzten Mal die Türen. Von Genuss bis Gartenbau, von Alpakas bis Ziegen - mit einem vielfältigen Programm öffnet eine der größten deutschen Messen am Sonntag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr zum letzten Mal die Türen. Hier lesen Sie, welche Programm-Höhepunkte Sie nicht verpassen sollten.

Rosensonntagsumzug: Ab 13 Uhr formieren sich die kostümierten Akteure am Brühl, um 14 Uhr wird gestartet. 26 Vereine, Firmen oder Mannschaften mit 18 Fahrzeugen haben sich angemeldet. Ab 13 Uhr formieren sich die kostümierten Akteure am Brühl, um 14 Uhr wird gestartet. 26 Vereine, Firmen oder Mannschaften mit 18 Fahrzeugen haben sich angemeldet. Erwartet werden rund 10.000 Besucher.

Ob mit Helau, Alpaka oder ganz entspannt auf der Couch - ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntag.

Ihr Robert Nößler,

Mitglied der Chefredaktion

