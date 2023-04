Wo Leipzig liest und welche Autoren zur Buchmesse kommen

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

wann sind Sie zuletzt durch eine der schönsten Buchhandlungen Leipzigs geschlendert? Wann haben Sie zuletzt ein Gedicht gelesen? Oder einen Roman am Stück verschlungen? In den kommenden vier Tagen finden Sie hoffentlich Zeit dafür.

Die Leipziger Buchmesse ist zurück! Sie bringt tausende Neuerscheinungen (hier finden Sie 10 Tipps der Redaktion). Sie wird zehntausende Menschen zu Lesungen in Kneipen, Konzertsäle und Kunstgalerien locken (hier 12 Tipps für jeden Tag). Und sie wird mit 130.000 erwarteten Besuchern auf dem Messegelände bis Sonntag zum Nabel der europäischen Buchwelt, nachdem sie dreimal in Folge wegen Corona ausfallen musste.

Zwanzig Seiten eines Romans am Stück zu lesen oder mit einem Gedicht Atem zu holen, gleicht einer Heldentat. Clemens Meyer Leipziger Schriftsteller

Wir brauchen diese „Wort-Wunder, die doch tief aus unserer Seele kommen und uns auch in dieser berühren“, schreibt der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer in seiner LVZ-Kolumne zum Auftakt der Buchmesse. Die Messe und das Lesefest „Leipzig liest“ werden emotional werden, und in diesem Jahr auch besonders politisch: Mit Marija Stepanova erhält in diesen Minuten eine in Russland geborene und in die Ukraine geflüchtete Lyrikerin den Buchpreis zur Europäischen Verständigung beim Eröffnungsfestakt im Gewandhaus.

Wenn sich täglich um 10 Uhr die Tore der Messe öffnen, wird auch die LVZ mit einem Stand vor Ort sein. Sie finden uns in Halle 3 (B201/C200) zusammen mit dem Madsack Medien Campus und der Jugendredaktion MADS. Und welche bekannten Autoren kommen dieses Jahr zur Buchmesse? Es ist eine der am meisten gegoogelten Fragen rund um das Leipziger Lesefest. Von Angela Merkel bis Sebastian Fitzek, von Roland Kaiser bis Wolfgang Lippert reicht die lange Liste der Prominenten. Das und noch vieles mehr lesen Sie in unserem Online-Special zur Messe unter www.lvz.de/buchmesse

P.S.: Falls Sie morgen an einem Zeitungsstand vorbeikommen, schauen Sie gern zweimal hin. Unsere gedruckte Ausgabe werden Sie möglicherweise nicht auf den ersten Blick erkennen.

Bild des Tages

Die letzten Vorbereitungen laufen: Am Buchmesse-Stand von Droemer Knaur bestückt ein Mitarbeiter die prall gefüllten Regale. Am Donnerstag um 10 Uhr öffnet die Messe die Türen. © Quelle: dpa

Programm, Tickets, Manga Comic Con: Das ist in diesem Jahr neu bei der Leipziger Buchmesse.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Helene-Fischer-Spektakel in der Arena: „Ich wenn Kleinmesse“, schrieb mein Kollege Josa Mania-Schlegel gestern bei Instagram, als Helene Fischer zu ihrem Hit „Atemlos“ an einen Roboterarm montiert über die Bühne flog. In einem Liveblog hat er das erste von fünf Leipzig-Konzerten unterhaltsam seziert. Unser Kritiker Christian Neffe findet: „Was man hier bekommt, ist ein perfekt zugeschnittenes, makelloses Live-Musikprodukt.“ Lesen Sie hier seine Rezension. Oder klicken Sie sich hier durch die Bilder. Heute Abend singt und fliegt Helene Fischer wieder in der Arena.

Gratis ins Stadion oder zum Handball? Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf will Fans künftig kostenlos ins Stadion lassen. Was halten Leipzigs Sportvereine davon? Meine Kollegen Tilman Kortenhaus und Frank Schober haben sich heute umgehört. Handball-Bundesligist SC DHfK kann sich das ebenfalls vorstellen, sagte Manager Karsten Günther. Bei RB Leipzig, wo pro Heimspiel 1,5 bis 2 Millionen Euro in die Kassen fließen, ist das keine Option. Im Gegenteil: Hier werden die Dauerkartenpreise kommende Saison ansteigen.

Der „Dagegen-Kretschmer“: Sachsens Ministerpräsident kritisiert viel - die Energiewende, die Ampel-Koalition, die deutsche Russland-Strategie. „Man kann Dinge verändern, das braucht ab und zu einen kritischen Widerspruch“, sagt Michael Kretschmer selbst über sich. Vergiftet er damit die politische Debatte? In unserer Redaktion gehen die Meinungen dazu auseinander. Wie weit, zeigen Antonie Rietzschel und Kai Kollenberg in ihrem Pro und Contra.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Buchmesse öffnet: Um 10 Uhr öffnen sich auf der Leipziger Messe die Tore für das Bücherfest, das von mehr als 3000 „Leipzig liest“-Veranstaltungen begleitet wird. Am Nachmittag ab 16 Uhr werden die Buchmesse-Preise verliehen.

Landtags-Debatten: Unter anderem diskutiert das Parlament über die Wasserversorgung im Freistaat, das Deutschlandticket und die sächsische Krankenhauslandschaft.

TÜV-Warnstreik: Verdi ruft die Beschäftigten beim TÜV Bund zu einem ganztägigem Warnstreik auf, auch in Sachsen. Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Lohn. Die nächste Verhandlung findet am Freitag statt.

Ich wünsche Ihnen einen einen schönen Abend und spannende Buchmesse-Tage mit vielen Entdeckungen und Begegnungen.

Ihr Robert Nößler

Mitglied der Chefredaktion

Abonnieren Sie auch

Frische Luft

Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach.

Hier abonnieren