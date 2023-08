„Wo sind die Verbesserungen?“ – LVZ-Leser sind von Sachsens S-Bahn-Netz enttäuscht

Leipzig. Ist eine Ausfallgebühr für Ärzte berechtigt, die zum vereinbarten Termin vergebens auf ihre Patienten warten? Der Vorschlag der Kassenärzte stößt auf wenig Pro und viel Contra bei den LVZ-Leserinnen und Lesern. Außerdem bewegen viele die Ausfälle und Personalnöte der Bahn.

Zum Online-Artikel „Trend durchs Deutschland-Ticket: DB Regio will das sächsische S-Bahn-Netz verbessern“ und „Personalsorgen bremsen S-Bahn-Linie 10 aus“:

Die S 10 fällt doch die meiste Zeit aus

Das Interview mit der neuen Chefin der DB Regio Mitteldeutschland zur Verbesserung des sächsischen S-Bahn-Netzes habe ich interessiert gelesen. Meinen Ärger erregte dann aber doch die Antwort auf die Frage nach der S 10. Ich frage mich, wo die so großzügig angesprochene deutliche Verbesserung durch die Taktverdichtung denn spürbar sein soll. Da die Linie schon seit ihrer Einführung gefühlt die meiste Zeit ausfällt, kann man sich hier kaum eine Verbesserung vorstellen.

Was hat das eigentlich für finanzielle Folgen für den Betreiber und für uns Steuerzahler? Werden für jede ausgefallene Fahrt „Strafzahlungen“ fällig und welchen Anteil hat hier am Ende auch noch der Steuerzahler indirekt zu zahlen?

Die fadenscheinigen Begründungen mit kurzfristigem Personalausfall glaubt doch eh keiner mehr, er ist schließlich permanent.

Man kann sich jedenfalls nicht auf die S 10 verlassen und orientiert sich gleich anders. Das könnte so enden, dass die Bahn dann der Meinung sei, die Taktverdichtung würde gar nicht benötigt. Also bestellt der Zweckverband sie wieder ab und die Grünauer, die die S 10 und die damit verbundene Taktverdichtung mit Freude erwartet hatten, schauen wieder in die Röhre. Schade eigentlich, wo doch so viel Fahrgastpotenzial gesehen wird. (Thomas Ufert, per E-Mail)

Wer will Lokführer-Job noch machen?

Das wird die nächsten Jahre nicht besser. Wer will den Job des Lokführers noch machen? Die Bedingungen haben sich in den letzten Jahren verschlechtert und nach dem aktuellen Schlichtungsergebnis sollen Lokführer weiter schlechter gestellt werden. In den nächsten Jahren geht eine ganze Generation in Rente. Wenn wir in fünf Jahren noch jeden zweiten Zug besetzen können, dann sind wir gut. (Norman Feist, via Facebook)

Verbesserungen bis 2026 dauern zu lang

Wir brauchen nicht erst 2026 eine Änderung, sondern jetzt eine Lösung für die S 1 von der Miltitzer Allee nach Stötteritz. Den „kurzfristigen Personalausfall“ auf der S-Bahn-Linie-10 gibt es dort seit Wochen und er ist nun bei der S-Bahn-Linie-S1 angekommen. Erst gab es nachmittags ausgefallene Fahrten und ich bin zumindest früh noch pünktlich im Büro gewesen. Doch jetzt fielen an zwei Tagen hintereinander auch noch morgens Fahrten ab der Miltitzer Allee aus (5.23 Uhr und 5.53 Uhr).

Das günstige Deutschland-Ticket reicht nicht für ein Umdenken, um der Umwelt zuliebe auf das Auto zu verzichten. Wegen des ständigen Ausfalls der S-Bahn bin ich trotzdem auf das Auto angewiesen. Bis 2026 möchte ich nicht auf einen zuverlässigen S-Bahn-Verkehr warten. Wir brauchen jetzt eine Lösung! (Birgitt Klötzer, per E-Mail)

Zu: „Spritpreis bald wieder über zwei Euro?“

Teurer Sprit und Diesel als Verkehrswendeziel

Bisher waren Sprithöchstpreise in der Sommerurlaubszeit ein saisonales, vorrangig ölkonzerngemachtes Ärgernis. Jetzt ist es offizielles Verkehrswendeziel der Bundesregierung, das Fahren mit Benzin und Diesel stetig und dauerhaft zu verteuern. Steigende CO2-Bepreisungen bis 2026 wurden bereits gesetzlich fixiert – trotz Inflation und obwohl die deutschen Spritpreise international zu den teuersten gehören und zu über 50 Prozent aus staatlichen Steuern und Abgaben bestehen.

Was sächsische Autofahrer zunehmend belastet, beflügelt Leipzigs OBM Burkhard Jung und Sachsens Wirtschaftsministers Martin Dulig zum Klimakampf für „Freiheit vom Diktat des Autos“ und gegen „Politik durch die Windschutzscheibe“. Beide (SPD) verzichten dabei auf die Annehmlichkeiten des 49-Euro-Tickets und leiden klaglos unter dem Diktat ihrer Dienstwagen, koste es die Steuerzahler, was es wolle. Alles für das Weltklima. (Stephan Thieme, per E-Mail)

Zu: „Wenn Patienten Termine schwänzen – Streit in Sachsen um Ausfallgebühr für Ärzte“

Manche Praxis nicht auf digitalem Stand

Die Einwände der Ärzteschaft sind durchaus berechtigt und nachvollziehbar. Aber leider sind manche Arztpraxen noch nicht auf dem Stand einer dringenden Digitalisierung. Es muss nicht immer ein geschwänzter Termin sein. Manchmal kommt eben etwas dazwischen. Als ordentlicher Mensch versucht man anzurufen, um abzusagen. Da fängt aber schon mal das Problem an. Trotz geöffneter Praxis und Sprechzeiten geht bisweilen niemand an das Telefon, kein Anrufbeantworter, keine E-Mail-Adresse. Testanrufe haben auch eindeutig bewiesen, das Telefon wurde sogar auf stumm gestellt. Termine bei Fachärzten sind mitunter erst viele Wochen und Monate im Vorfeld zu bekommen. Da kann schon mal was übersehen werden. Also immer zwei Seiten betrachten! (Uwe Schmertosch, 04316 Leipzig)

Entschädigung verlangen ist ein dreistes Stück

Es ist mir einfach nicht möglich, mich zu erinnern, dass ich zu einem Arzttermin (abgesehen von meinem Zahnarzt) zu der Zeit behandelt wurde, zu der ich bestellt war. Die Praxen sind immer voll und die Termine überbucht. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es auch Ausfälle gibt. Aber 70 Prozent der Praxen leiden? Es zeugt auch nicht von Anstand, wenn Termine durch Patienten nicht rechtzeitig abgesagt werden, aber dafür eine Ausfallentschädigung von den Krankenkassen zu verlangen, ist schon ein dreistes Stück. Wenn die Situation für die Praxen so dramatisch ist, sollen sie selber für Disziplinierung sorgen und im Rahmen gesetzlicher Möglichkeiten, eigenem bürokratischem Aufwand, Datenschutz und dem sicheren Nachweis, dass es eine Terminabsprache gab, Regress bei ihren Patienten einklagen. (J. Nega, per E-Mail)

Zum Beitrag „Manches ist jetzt Stuss statt Stuß“ vom 1. August und dem Jubiläum der Rechtschreibreform:

Es gibt zu viele Unregelmäßigkeiten

Vorweg: Ich bin kein Germanist, sondern Ingenieur. Vielleicht habe ich deshalb eine andere Sicht, vielleicht weiß ich auch nicht genug. Ich beobachte unsere Rechtschreibung seit der Einführung der Reform 1998. Mein Eindruck: Wir lassen einfach zu viele Unregelmäßigkeiten zu. Daran hat sich auch durch die Reform nichts geändert. Mein Lieblingsbeispiel ist immer: der eine/das andere (klein, getrennt), der Große/die Schöne (groß, getrennt), aber derselbe/dieselben (klein, zusammen). Fragt da niemand: geht’s noch?

Noch ein paar Beispiele: etwas steht infrage (zusammen) – oder außer Frage (getrennt). Er hat es mithilfe bzw. ohne Hilfe seines Freundes geschafft. Ich sehe fast nur noch die Schreibweise zuhause (zusammen, nach 1998 entstanden), aber immer nach Hause (getrennt), obwohl „Duden“ für beide Wörter beide Schreibweisen genehmigt. Wer kam (noch vor der Reform) auf die Idee, „Achtzigerjahre“ statt achtziger oder 80er Jahre zu schreiben? Wer überhaupt darf Veränderungen anstoßen, mit denen sich der Rechtschreibrat und die Duden-Redaktion dann befassen? Wenn ich das im Privaten mache, wird es niemanden interessieren.

Ich habe vor allem die Journalisten im Verdacht: Einer meint aus einer Laune heraus etwas anders schreiben zu wollen als bisher, andere finden es gut, und die Zeitungsleser denken: Aha, das schreibt man jetzt so, denn „die“ müssen es ja wissen. Sind es Befindlichkeiten, die unsere Rechtschreibung steuern? So gesehen träfe Ihre Frage „alt oder neu, einer Logik folgend missverständlich“ nicht den Kern unserer Rechtschreibprobleme. (Walter Wenzel, 04289 Leipzig)

LVZ