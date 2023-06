Brot, Bio, Blumen – Das sind die Wochenmärkte in Leipzig

Leipzig. Die Messestadt hat eine lange Wochenmarkt-Tradition. Die meisten Märkte existieren schon seit der Wende: Vom Verbrauchermarkt am Sportforum mit einem großen Angebot an günstigen Waren aller Art über die städtischen Wochenmärkte mit frischen Erzeugnissen vom Bayrischen Platz bis nach Wiederitzsch und den Bio-Samstagsmarkt in Plagwitz.

Die Plagwitzer Markthalle im Leipziger Westen ist ein kleiner Bio-Markt, der seit vier Jahren von regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern mit frischen Lebensmitteln bespielt wird.

Plagwitzer Markthalle: Markranstädter Straße 8, 04229 Leipzig, Samstag 9-14 Uhr.

Verbrauchermarkt am Sportforum

Der Verbrauchermarkt am Sportforum existiert schon seit 1990. Auf dem großen Areal an der Jahnallee direkt vor der Festwiese gibt es ein Mal wöchentlich Lebensmittel wie frische Eier und regionale Wurst, Ost und Gemüse, Blumen, Textilien, Taschen und Spielzeug.

Verbrauchermarkt: Am Sportforum 1, 04105 Leipzig, Samstag 9-16 Uhr (mit Ausnahmen). Achtung: Alle Termine Am Sportforum 1, 04105 Leipzig, Samstag 9-16 Uhr (mit Ausnahmen). Achtung: Alle Termine hier

Bayrischer Platz bis Wiederitzsch: Das sind die Wochenmärkte der Stadt Leipzig

Die Stadt Leipzig betreibt Wochenmärkte im ganzen Standgebiet an insgesamt 14 Standorten, an denen frische Lebensmittel von Backwaren bis zur hausgemachten Leberwurst sowie Blumen und Pflanzen verkauft werden.

Bayrischer Platz: Mittwoch und Freitag, 9-17 Uhr.

Gohlis-Arkaden: Lützowstraße/Georg-Schumann-Straße, Mittwoch, 9-15 Uhr.

Gohlis-Park: Landsberger Straße/Max-Liebermann-Straße, Dienstag und Donnerstag, 9-16 Uhr.

Grünau WK 2: Grünauer Allee/Alte Salzstraße, Freitag, 9-12 Uhr.

Grünau WK 4: Stuttgarter Allee/Alte Salzstraße, Dienstag und Donnerstag, 9-14 Uhr.

Grünau WK 7: Miltitzer Allee/Jupiterstraße, Mittwoch, 9-12 Uhr.

Innenstadt Leipziger Markt (Bei Veranstaltungen findet der Markt auf dem Augustusplatz statt.): Dienstag und Freitag, 9-17 Uhr.

Liebertwolkwitz: Marktplatz, Freitag 8-13 Uhr.

Lindenauer Markt: Mittwoch und Freitag, 9-16 Uhr.

Lößnig: Johannes-R.-Becher-Straße, Donnerstag 9-14 Uhr, Sonnabend 8.30-12 Uhr.

Richard-Wagner-Platz: Sonnabend 10-16 Uhr.

Paunsdorf: Waldzieststraße 8, Donnerstag, 9-14 Uhr.

Torgauer Platz: Donnerstag, 9-14 Uhr.

Wiederitzsch: Hugo-Krone-Platz, Donnerstag 9-12 Uhr.

Bitte beachten: An gesetzlichen Feiertagen finden in Leipzig keine Wochenmärkte statt. Bei Veranstaltungen in der Innenstadt wird der Wochenmarkt vom Marktplatz auf den Augustusplatz verlegt. Die Wochenmarktsaison 2023 endet mit den Märkten am 23. Dezember.

