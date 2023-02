Die Aktionen der “Letzten Generation“ machen momentan Schlagzeilen. Aber helfen sie wirklich, mehr Klimaschutz zu erreichen? Wie in Leipzig neue Wege beschritten werden und was an diesem Samstag noch wichtig war in Leipzig lesen Sie hier.

Wohin bringen uns Frei Day an Schulen und ziviler Ungehorsam? So war der Samstag in Leipzig

Ihnen ist es ganz sicher nicht entgangen: die radikale Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ hat mit einer neuen Aktionswelle begonnen – auch in Leipzig. Menschen hatten sich vor einigen Tagen im Leipziger Berufsverkehr auf eine vielbefahrene Straße geklebt. Die Aktivisten kündigten dabei an, ihre Proteste nochmals auszuweiten. Doch es stellt sich die Frage nach dem Erfolg für das große Ziel: Hilft ziviler Ungehorsam ganz konkret, den CO2-Ausstoß zu mindern? Worauf kommt es jetzt an? Mein Kollegen Mathias Wöbking hat mit fünf Menschen gesprochen und sie nach ihren Antworten darauf gefragt. Ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen, um die drohende Klimakatastrophe ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit zu bekommen? Wie bekommen wir das Thema Klimaschutz auf die Straße - ganz ohne Klebstoffe? Lesen Sie hier die Antworten.

Neue Wege gehen und Zukunft aktiv gestalten will auch die Leipziger Reclam-Schule. Als erstes sächsisches Gymnasium testet es ein neues Pädagogik-Konzept: Vier Stunden pro Woche verfolgen die Kinder Projekte in Eigeninitiative. Im Reclam ist immer montags „Frei Day“. In sechs Klassenzimmern beginnt er je mit einem Stuhlkreis, den sie „Check-in“ nennen. „Wie weit seid ihr mit euren Projekten?“, fragt Englisch-Lehrerin Jessica Ströller. Was die Schüler darauf geantwortet haben, und wie das erste Halbjahr mit „Frei Day“ gelaufen ist, können Sie hier nachlesen.

Viel für die Küche und viel aus der Küche: Die „Haus Garten Freizeit“ auf der Leipziger Messe lockte bereits an Tag eins tausende Besucher an. © Quelle: Dirk Knofe

Manchmal wird man als Frau auf dem Bau noch immer unterschätzt. Dann ist es ein tolles Gefühl, wenn man die Leute mit Fachkenntnissen vom Gegenteil überzeugen kann. Julia Erler, 19, Elektronikerin aus Borna

Gesellen aus Leipzig und der Region berichten: Laufbahn als Mechatronikerin, Nachfolge im Familienunternehmen: Die Region Leipzig hat 449 neue Gesellinnen und Gesellen. Laufbahn als Mechatronikerin, Nachfolge im Familienunternehmen: Die Region Leipzig hat 449 neue Gesellinnen und Gesellen. Hier berichten fünf über ihren Werdegang, Herausforderungen – und die Leidenschaft am Beruf.

In der Nacht von Sonntag auf Montag findet der jährlich von Millionen Menschen gesehene Super Bowl statt – in Arizona steigt bereits die 57. Auflage. Das Saisonfinale der US-Football-Liga NFL inklusive der berühmten Halbzeitshow mit Superstar Rihanna startet um 16.30 Uhr Ortszeit im State Farm Stadium in Glendale. Eine halbe Stunde nach Mitternacht deutscher Zeit duellieren sich dort die Philadelphia Eagles mit den Kansas City Chiefs. Wer das Großsportereignis nicht im Fernsehen bei ProSieben oder über die Streaming-Anbieter Joyn, DAZN, ran.de oder den NFL Game Pass verfolgen will oder kann, findet der jährlich von Millionen Menschen gesehenestatt – in Arizona steigt bereits die 57. Auflage. Das Saisonfinale der US-Football-Liga NFL inklusive der berühmten Halbzeitshow mit Superstar Rihanna startet um 16.30 Uhr Ortszeit im State Farm Stadium in Glendale.Wer das Großsportereignis nicht im Fernsehen bei ProSieben oder über die Streaming-Anbieter Joyn, DAZN, ran.de oder den NFL Game Pass verfolgen will oder kann, dem stehen in Leipzig diese Möglichkeiten offen, gemeinsam mit anderen das Event zu genießen.

Messe Haus-Garten-Freizeit auf dem Leipziger Messegelände weiter. Tausende Besucher strömten bereits am ersten Tag zu der Verbrauchermesse, die nach zweijähriger Pause nun noch bis zum zum 19. Februar verschiedene Erlebniswelten bietet. Mein Kollege Mark Daniel war bereits heute vor Ort und hat sich für Sie dort umgesehen. Auch am Sonntag geht dieauf dem Leipziger Messegelände weiter. Tausende Besucher strömten bereits am ersten Tag zu der Verbrauchermesse, die nach zweijähriger Pause nun noch bis zum zum 19. Februar verschiedene Erlebniswelten bietet. Mein Kollege Mark Daniel war bereits heute vor Ort und hat sich für Sie dort umgesehen. Lesen Sie hier seinen Bericht.

