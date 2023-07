Wer in Leipzig eine Wohnung kaufen möchte, muss dafür tief in die Tasche greifen: Laut einer Analyse des Angebotsportals Immowelt sind die durchschnittlichen Preise seit 2018 um fast fünfzig Prozent gestiegen.

Leipzig. Wohneigentum in Deutschlands Großstädten wird immer teurer, so auch Leipzig: In der Messestadt sind die Preise für Immobilien in den letzten fünf Jahren um 49,5 Prozent gestiegen. Das zeigt eine Analyse des Angebotsportals „Immowelt“, in denen die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen zum Stichtag 1. Juli 2018 mit denen vom 1. Juli 2023 verglichen wurden. Neben den Daten aus Leipzig wurden dabei auch jene aus 75 anderen Großstädten begutachtet.