Mehrwegsysteme sollen in der Gastronomie den Verpackungsmüll im To-Go-Geschäft eindämmen – ab 1. Januar 2023 ist das Angebot sogar Vorschrift. Schon lange davor sind verschiedene Anbieter in Leipzig präsent. Was bieten sie, was sind die Unterschiede und wie nachhaltig sind sie wirklich?