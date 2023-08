Der Wohnungsbau in Leipzig droht einzubrechen, warnt Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Kritiker meinen: Das liege auch an Bürokratie und zu vielen Regeln aus dem Rathaus selbst.

Leipzig. Mit seinen Äußerungen zum Wohnungsmarkt hat Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) eine Debatte darüber ausgelöst, welchen Anteil die Kommune daran hat, dass Wohnungen in Leipzig immer knapper und teurer werden. Bundesweit bricht gerade der Wohnungsbau ein. In Leipzig drohe in ein, zwei Jahren ein Stillstand, warnte der Rathauschef. Dabei brauche die Stadt jedes Jahr zwischen 2000 und 3000 neue Wohnungen.