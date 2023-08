Wohnungsbrand in Leipzig Connewitz – Ursache des Feuers noch unklar

Leipzig. Wegen eines Wohnungsbrandes war die Feuerwehr am Mittwochmittag in Leipzig im Einsatz. Wie die Polizeidirektion Leipzig auf LVZ-Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr in Connewitz. Auf der Meusdorfer Straße war eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus bisher noch ungeklärten Gründen in Brand geraten.

Laut Polizei konnte die Feuerwehr die Flammen schnell löschen. Verletzte habe es nicht gegeben. Der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden, so die Beamten.

LVZ