Die Leipziger Polizei und Feuerwehr rückten am Sonntagnachmittag zu einem Brand im Leipziger Osten aus. Dort fanden sie den Bewohner bewusstlos in seiner brennenden Wohnung auf.

Leipzig. Nach einem Brand in einem Paunsdorfer Mehrfamilienhaus am Sonntag musste ein Anwohner reanimiert werden. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Sonntagnachmittag um 14.15 Uhr in die Heiterblickalle aus. Nach Informationen der Polizei habe sich in einer Wohnung in der dritten Etage Rauch entwickelt. Als die Kameradinnen und Kameraden die Tür öffneten, fanden sie den Bewohner bewusstlos am Boden vor, berichtet eine Polizei-Sprecherin. Er musste reanimiert werden. Bei Ankunft des Rettungsdienstes samt Hubschrauber hätten die Einsatzkräfte den Patienten schwer verletzt übergeben, informiert die Feuerwehr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Löscharbeiten wurden die Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert, konnten aber in ihre Wohnungen zurückkehren. Es sei jedoch erheblicher Sachschaden entstanden, heißt es von der Polizei. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass „der Brand durch eine Person in suizidaler Absicht verursacht“ wurde, informiert die Sprecherin. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.