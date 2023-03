﻿Wohnungsmarkt in Leipzig: Der Traum vom Haus ist noch nicht aus

Energiepreisbremse: Was Verbraucher in Sachsen jetzt wissen müssen

Ab 1. März greifen die milliardenschweren staatlichen Preisbremsen zur Dämpfung der Energiekosten. Rückwirkend gibt es auch eine Entlastung für Januar und Februar. Was heißt das konkret für Verbraucher und Verbraucherinnen in Sachsen? Was müssen sie jetzt tun? Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen.