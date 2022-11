Kaufen und mieten: Die LVZ-Recherchen zum Leipziger Wohnungsmarkt im Podcast

In der neuen Folge „LVZ Unsere Story“ erzählt LVZ-Reporter Jens Rometsch von der Wohnlage in Leipzig. Wo ist Eigentum billiger? Wie geht es für Mieterinnen und Mieter weiter?

Leipzig. In der neuen Podcast-Folge "LVZ Unsere Story" geht es um den Immobilienmarkt in Leipzig. Was müssen Kaufinteressierte jetzt wissen? Zum Beispiel, dass der Kaufpreis allgemein zwar gesunken ist, dass die Zinsen für Kredite, allerdings erhöht sind.

LVZ-Reporter Jens Rometsch erklärt auch, was Interessierte bei ihrer Suche nach Wohneigentum beachten sollten und gibt einige Tipps, wie man vielleicht trotzdem an bezahlbare Eigenheime in Leipzig rankommt.

Während Kaufpreise gesunken sind, steigen Mieten weiter an und das wird erstmal so bleiben, sagt der LVZ-Reporter. Was ist aber mit der Mietpreisbremse, die seit Juli dieses Jahres gilt? Wie könnten die Leipziger Mieten wieder sinken und der Markt generell entspannter werden?

Die neue Podcast-Folge finden Sie auf Spotify und Co. sowie in der neuen LVZ-App.

