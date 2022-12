Zwei neue Studien ordnen die turbulenten Entwicklungen am Immobilienmarkt für Leipzig und die Region ein. Die LVZ fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Und veröffentlicht hier auch, wie teuer die Mieten für freie Wohnungen in allen 63 Leipziger Ortsteilen inzwischen geworden sind.

Leipzig. Nicht nur in Leipzig haben sich viele Koordinaten auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt in den vergangenen Monaten stark verändert. Ursachen sind stark steigende Bauzinsen und Energiepreise – vor allem in Folge des Kriegs gegen die Ukraine. Orientierung zum Stand der Dinge und zu den Zukunftsaussichten bieten nun zwei neue Marktberichte. Die LVZ hat die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.