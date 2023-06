﻿„Lage auf dem Wohnungsmarkt angespannt“: Das sind die Folgen des Umland-Booms um Leipzig

Knapper Wohnraum, weniger Schulplätze: Das Wachstum stellt die Umlandkommunen vor Herausforderungen. Ein Blick nach Markkleeberg, Markranstädt, Taucha und Schkeuditz zeigt, wie sich die Städte im „Speckgürtel“ entwickeln.

Schkeuditz/Taucha/Markkleeberg/Markranstädt. Der Speckgürtel um Leipzig wird immer beliebter – das hat Folgen in den Kommunen: So werden Schul- und Kitaplätze mancherorts knapp, Wohnungen sind nicht überall leicht zu bekommen. Und auch in den kommenden Jahren dürfte der Wachstumskurs im Umland Prognosen zufolge anhalten. Wie sieht es in den Kommunen im nahen Umland genau aus? Und wie wollen die Städte den Herausforderungen begegnen?