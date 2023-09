Wohnungsnot: Stillstand in Sachsen und ein Geisterort in Altenburg

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

glücklich ist, wer in diesen Zeiten eine Immobilie sein Eigen nennt. Am besten bereits gedämmt und mit neuer Heizung ausgestattet. Und abbezahlt. Wer dagegen auf Wohnungssuche ist, der erlebt immer öfter ein böses Erwachen. Der Markt ist vielerorts leer gefegt. Und was noch da ist, ist für viele kaum noch erschwinglich. Die Lage ist fatal und sie wird nicht besser. Daran wird auch kaum der große Wohnungsbaugipfel am heutigen Montag etwas ändern, auch wenn die zuständige Ministerin Klara Geywitz bereits vollmundig mit einem Maßnahmepaket wirbt.

Einen Sündenbock hat die Bauindustrie im bürokratisch aufgeladenen Gebäudeenergiegesetz ausgemacht, der das Bauen an vielen Stellen erheblich teurer macht. Die Folge: „Im Freistaat ist die Zahl der Baugenehmigungen im ersten Halbjahr um 44 Prozent zurückgegangen. Und das ist nur die halbe Wahrheit“, sagt Sachsen Regionalminister Thomas Schmidt (CDU). Und mahnt weiter: „Große Wohnungsunternehmen haben erklärt, dass sie trotz erteilter Genehmigungen keine Bauprojekte beginnen wollen, weil Wohnungsbau im Moment unwirtschaftlich ist.“ Wie sich das ändern könnte und was die Bauwirtschaft fordert, hat mein Kollege Andre Böhmer recherchiert. Das bedrohliche Fazit: Ändert sich nichts, kommt der Wohnungsbau endgültig zum Erliegen, nicht nur in Sachsen.

Dass Mieter bisweilen noch ganz andere Sorgen umtreiben, zeigt das Beispiel der 103-jährigen Altenburgerin Johanna Fichtner. Die Bewohnerin einer Plattenbauwohnung im Stadtteil Nord ist vor 23 Jahren in ihre Wohnung eingezogen und will aus dem vertrauten Häuserkarree, das in seiner Form an ein großes U erinnert, nicht raus. Auch wenn ihr Vermieter alles dafür tut, dass die Häuser zu einem Geisterort werden. Viele sind weggezogen, doch Johanna Fichtner will bleiben. Und nimmt dafür inzwischen fast unhaltbare Zustände in Kauf. Reporterin Sonja Garn und der Altenburger Redaktionsleiter Kay Würker haben die ganze Geschichte recherchiert und aufgeschrieben. Und versucht, Licht ins Dunkel des Geschehens zu bringen. Fazit hier: Retter werden dringend gesucht. Sonst droht im großen U doch noch der Umzug für die letzten Mieter.

Bild des Tages

Polizisten stehen vor einem leerstehenden Haus im Osten der Stadt. Am Samstagabend hatten mehrere Menschen das Gebäude in der Hermann-Liebmann-Straße besetzt. Am Montagabend hieß es dann: das Haus wird geräumt. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Hausräumung unter Protest: Die Polizei hat das besetzte Haus im Leipziger Osten am Montagabend geräumt. Die Besetzer wollten dort eine Art soziokulturelles Zentrum errichten. Bleibt es in der Nacht ruhig oder folgt eine gewaltsame Reaktion? Die Polizei hat das besetzte Haus im Leipziger Osten am Montagabend geräumt. Die Besetzer wollten dort eine Art soziokulturelles Zentrum errichten. Bleibt es in der Nacht ruhig oder folgt eine gewaltsame Reaktion? Unsere Reporterin war vor Ort.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Gewaltbereiter Leipziger Linksextremist gesucht. Die Polizei fahndet nach einem weiteren flüchtigen, mutmaßlichen Mitglied der kriminellen Vereinigung um Lina E. Die Behörden haben jetzt eine Belohnung ausgesetzt. Die Polizei fahndet nach einem weiteren flüchtigen, mutmaßlichen Mitglied der kriminellen Vereinigung um Lina E. Die Behörden haben jetzt eine Belohnung ausgesetzt. Was dem Tatverdächtigen vorgeworfen wird, lesen Sie hier.

Abenteuer Parken in Leipzig: In welchen Parkhäusern ist es besonders eng? Wo sind die Einfahrten steil? Und wo können dagegen selbst Fahranfänger beruhigt einparken? Meine Kollegin Kerstin Decker hat den Test in Leipzig gemacht. In welchen Parkhäusern ist es besonders eng? Wo sind die Einfahrten steil? Und wo können dagegen selbst Fahranfänger beruhigt einparken? Meine Kollegin Kerstin Decker hat den Test in Leipzig gemacht. Hier geht es zu ihrem hilfreichen Überblick.

Das Aus für eine Traditionsfleischerei: Eine Familientragödie bedeutet das Ende für die weithin bekannte Fleischerei Pfauter in Meuselwitz. Ende des Monats ist Schluss nach 69 Jahren. Doch auch schon vorher musste die Familie kämpfen. Haben traditionelle Fleischereien heute überhaupt noch eine Chance? Eine Familientragödie bedeutet das Ende für die weithin bekannte Fleischerei Pfauter in Meuselwitz. Ende des Monats ist Schluss nach 69 Jahren. Doch auch schon vorher musste die Familie kämpfen. Haben traditionelle Fleischereien heute überhaupt noch eine Chance? Lesen Sie hier die ergreifende Geschichte.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Wie stark sind Sachsens Lehrer belastet? Die Gewerkschaft GEW stellt eine Arbeitszeitstudie vor. Und wird auf gesundheitliche Risiken und Nebenwirkungen des überlasteten Lehrpersonals eingehen.

Kann Sachsens Autoindustrie Krise? Experten werden auf dem Fachkongress „Automotive Forum“ in Zwickau versuchen, Antworten darauf zu finden. Die Lage der Autoindustrie war zuletzt durch die Experten werden auf dem Fachkongress „Automotive Forum“ in Zwickau versuchen, Antworten darauf zu finden. Die Lage der Autoindustrie war zuletzt durch die Ankündigung von VW eines Stellenabbaus in Zwickau getrübt worden.

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Feierabend! Und genießen Sie diese erste Herbstwoche, die sich weiter wie Sommer anfühlt. Der graue November kommt schnell genug.

Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur

Gewinnen Sie Freikarten!

Messe „Modell-Hobby-Spiel“

Auf der Messe Modell-Hobby-Spiel gibt es viel zu erleben. © Quelle: Joerg Singer

Endlich wieder Spielzeit: Vom 29. September bis 1. Oktober findet die „Modell-Hobby-Spiel“ auf der Leipziger Messe statt. Die LVZ verlost 5x2 Tageskarten für die Messe.

Hier können Sie die Tickets gewinnen

LVZ