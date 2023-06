Wohnungsnotstand in Leipzig? Ein Experte im Interview

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

sind Sie zufrieden mit ihrer Wohnsituation? Oder suchen Sie schon eine Weile nach einem neuen Zuhause für sich und Ihre Familie? Der Immobilienmarkt in Leipzig ist angespannt. Das sagt die Stadt, das sagen die meisten Kommunalpolitiker. Zudem seien die Mieten zu hoch. Diesen generellen Befunden widerspricht René Hobusch, Präsident von Haus & Grund Sachsen, im Interview mit meinem Kollegen Andreas Tappert.

Dabei geht er auf das von der Stadt geplante Zweckentfremdungsverbot ein. Es soll Wohnungseigentümern das Vermieten ihrer Immobilien als Ferienwohnungen untersagen. „Wir reden hier über weniger als ein Prozent des Wohnungsbestandes, die als Ferienwohnungen registriert sind.“

Außerdem äußert sich Hobusch zu einem neuen, zehnjährigen Verbot von Eigenbedarfskündigungen, wenn Mietshäuser in einzelne Eigentumswohnungen filetiert werden. Damit soll verhindert werden, dass die neuen Eigner ihre erworbenen Wohnungen an Familienangehörige vermieten und die bisherigen Bewohner weichen müssen. „In Leipzig denken nach einer Befragung unseres Verbandes weniger als fünf Prozent aller privaten Eigentümer über Eigenbedarfskündigungen nach.“ An die Stadt richtet er deutliche Worte. „Wichtig ist der Wohnungsneubau, aber der wird durch die politischen Signale zusätzlich gehemmt.“ Die Stadt Leipzig solle aufhören, „mit ständigen Verboten Investitionen in den Neubau zu verprellen“.

Bei Baugenehmigungen sowie Bebauungsplanverfahren bewegen wir uns in Zeiträumen, die nicht mehr akzeptabel sind.“ René Hobusch Präsident von Haus & Grund Sachsen

Der generellen Feststellung, dass es in der Messestadt zu wenig Wohnungen gibt, widerspricht der Experte. „Problematisch ist, dass wir alle immer nur in bevorzugten Wohnlagen oder in hippen Vierteln wohnen wollen. In einzelnen Stadtteilen haben wir dagegen noch Leerstand von zehn Prozent. Wer bereit ist, in diese Viertel zu ziehen, kann immer noch ausreichend preiswerten Wohnraum finden“, so Hobusch.

Mehr neue Wohnungen bauen würde dazu führen, dass sich die Lage auf dem Markt entspannt. Denn: In diese Neubauten ziehen größtenteils Menschen aus Bestandswohnungen, die dann wiederum für andere Mieter frei werden. Außerdem seien die Mietpreise kein grundsätzliches Problem in Leipzig. Diese seien im Bestand in den vergangenen Jahren gesunken.

Bild des Tages

Mitglieder der "Letzten Generation" wollten am Mittwoch über den Stadtring ziehen. Die Demo war nicht angemeldet und durfte nicht starten. Die Aktivisten forderten ein Umdenken bei der Klimapolitik. © Quelle: Christian Modla

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Aufgepasst: Sogenannte „Superzellen“ bringen am Donnerstag eine große Gewitterfront mit Platzregen, Sturm und Hagel nach Deutschland. Sogenannte „Superzellen“ bringen am Donnerstag eine große Gewitterfront mit Platzregen, Sturm und Hagel nach Deutschland. Auch Leipzig und die Region bleiben davon wohl nicht verschont.

Abriss gestoppt: Der Staub der abgerissenen Halberg-Gießerei im Leipziger Westen ist auf die benachbarten Grundstücke gerieselt. Der ist mittlerweile als gefährlich eingestuft. Der Staub der abgerissenen Halberg-Gießerei im Leipziger Westen ist auf die benachbarten Grundstücke gerieselt. Der ist mittlerweile als gefährlich eingestuft. Anwohner und Kleingärtner sorgen sich um ihre Gesundheit.

Aufgehorcht: Das Handwerk in Sachsen stellt mehr Lehrlinge ein – gegen den bundesweiten Trend. Auch das beruflich orientierte Fachabitur erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Das Handwerk in Sachsen stellt mehr Lehrlinge ein – gegen den bundesweiten Trend. Auch das beruflich orientierte Fachabitur erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Woran liegt das?

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Ost-Ministerpräsidentenkonferenz: Schwerpunkte des Treffens in Chemnitz sind die Förderung wachsender Unternehmen, die Bewältigung der Energiekrise, Fachkräftesicherung sowie die Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich auch angekündigt.

Fortsetzung der Tarifverhandlungen: Es geht um eine bessere Bezahlung für die rund 38.000 Beschäftigen im sächsischen Groß- und Außenhandel und genossenschaftlichen Großhandel. Verdi fordert unter anderem eine Vorweganhebung der unteren Lohn- und Gehaltsgruppen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start in den Donnerstag,

Ihr

Reik Anton

Chef vom Dienst

