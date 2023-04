﻿Wolfgang Lippert in LVZ-Kuppel: Erinnerungen an den „Kessel Buntes“ im DDR-Fernsehen

Floorball

2:6 - Leipziger Floorball-Frauen im ersten Finale am Ende ausgekontert

Die Floorball-Frauen des MFBC Leipzig/Grimma hatten gegen die Dümptener Füchse bis kurz vor Schluss die Chance auf die Verlängerung, wurden jedoch für ihren Mut nicht belohnt. Spiel zwei der „Best of Three-Serie“ findet am 2. Mai in Mühlheim statt.