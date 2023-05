﻿Riesiges Graffito an Wünschmann-Haus im Zentrum-Süd

Unbekannte haben einen meterhohen Schriftzug an der Kuppelfassade des Wünschmann-Hauses in der Karl-Liebknecht-Straße angebracht. Die Umstände sind derzeit unklar.

Leipzig. Ein meterhohes Graffito prangt am Donnerstag an der Kuppel des Wünschmann-Hauses in der Karl-Liebknecht-Straße 12. Die Polizei ermittelt, derzeit ist noch unklar, unter welchen Umständen der Schriftzug „Snow Taco“ in der Nacht zu Donnerstag in luftiger Höhe angebracht worden ist.