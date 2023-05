Mit dem „Mount Everest“ beginnt für Yadegar Asisi am 24. Mai 2003 die Erfolgsgeschichte seiner 360-Grad-Panoramen. Die Ausstellungen in Leipzig haben seither vier Millionen Besucher gesehen. Zum 20. Geburtstag seines Panometers winkt der Künstler mit einigen Extras.

Leipzig. Momentan ist sein Antikriegspanorama „New York – 9/11“ in Leipzig zu sehen. Es zeigt Manhattan am 11. September 2001 fünf Minuten vor dem Angriff auf die Türme des World Trade Centers. „9/11 ist mein viertes Antikriegsprojekt in den letzten 20 Jahren und eines der wenigen, das ich ausschließlich und einmalig in Leipzig zeige“, sagt Yadegar Asisi über die aktuelle Schau. Für den Panoramakünstler hat die Messestadt ohnehin eine riesige Bedeutung.