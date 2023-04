Viele Fragen, wenig Antworten: Der Ermittlungsstand im Fall Yolanda K.

Leipzig. Fast sieben Wochen ist es her, dass ein Spaziergänger die Überreste der seit September 2019 vermissten Yolanda K. gefunden hat. Doch der Knochenfund hat ebenso viele Fragen aufgeworfen wie das Verschwinden der Leipziger Studentin selbst.

Besonders der Fundort gibt viele Rätsel auf: Die Überreste wurden am 25. Februar in einem Wald auf der Naturerbefläche „Rödel“ bei Freyburg in Sachsen-Anhalt entdeckt – etwa 50 Kilometer entfernt vom Ikea-Möbelkaufhaus in Günthersdorf, wo die damals 23-Jährige zuletzt gesehen worden sein soll. Doch wie sind die Knochen dorthin gekommen? Und wie lang lagen sie dort schon? Fragen, auf die selbst Polizei und Staatsanwaltschaft keine Antwort wussten. Auch Todesursache und Todeszeitpunkt waren vor eineinhalb Monaten noch unklar.

Fall Yolanda K.: Ermittlungen dauern auch Wochen später an

Eineinhalb Monate später dauern die Ermittlungen im Fall Yolanda noch an, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig auf LVZ-Nachfrage am Donnerstag mitteilte. „Zwar wurden die ersten rechtsmedizinischen Untersuchungen durchgeführt, jedoch erfolgen noch weitere Zusatzuntersuchungen, mit deren Ergebnis erfahrungsgemäß erst in einigen Wochen zu rechnen ist“, so Staatsanwalt Andreas Ricken. Bis dahin könne keine Auskunft erteilt werden, erklärt er mit Verweis auf eine mögliche Gefährdung der Ermittlungsarbeiten.

Nach wie vor gebe es derzeit jedoch keine Anhaltspunkte, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. Weder die Auffindesituation der Überreste noch der bisherige Ermittlungsstand weisen darauf hin. Vollständig ausgeschlossen werden könne es jedoch nicht, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, heißt es.

Langjährige Suche nach Leipziger Studentin

Die Studentin aus Leipzig verschwand am 25. September 2019, nachdem sie gegen 14.15 ihre Wohngemeinschaft in der Körnerstraße in Leipzig verlassen hatte. Laut Polizei hatte sie zuletzt ein Busfahrer auf dem Weg zum Möbelcenter nach Günthersdorf gesehen. Die Ermittlerinnen und Ermittler führten großflächige Suchen in Sachsen und Sachsen-Anhalt durch, sogar ein möglicher Zusammenhang mit der umstrittenen Organisation Scientology war diskutiert worden.

Das Verschwinden der damals 23-Jährigen hatte nicht nur in Leipzig und Umgebung sondern medial in ganz Deutschland für Aufregung gesorgt. Auch bei Aktenzeichen XY wurde der Fall vorgestellt.