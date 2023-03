Seit dem Verschwinden von Yolanda K. hielten ihre Familie und eine Kirchgemeinde in Leipzig engen Kontakt. Pastor René Wagner sprach mit der LVZ darüber, wie er Yolanda erlebt hat – und wie die Gemeinde mit ihrem Tod umgeht.

Leipzig. Noch bevor die Polizei die Öffentlichkeit informierte, hatte Yolanda Ks. Vater am Donnerstagmorgen bei der Zeal Church in Leipzig angerufen. So erfuhr der Pastor der Freikirchlichen Gemeinde, René Wagner, dass die am 25. September 2019 verschwundene Studentin nicht mehr lebt.