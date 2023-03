Vermisste Leipziger Studentin ist tot: Knochen von Yolanda K. gefunden

Gegenüber dem Tatvorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung muss sich derzeit ein 43-jähriger im Raum Grimma wohnhafter Mann vor dem Grimmaer Amtsgericht verantworten. Am ersten Verhandlungstag traten die betroffenen Kinder in den Zeugenstand.