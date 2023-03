﻿Tod von Leipzigerin Yolanda K.: Rechtsmedizinisches Gutachten liegt vor

Leipzig. Zu den Ermittlungen im Todesfall Yolanda K. gibt es erste Untersuchungsergebnisse: Laut Leipziger Staatsanwaltschaft liegt ein rechtsmedizinisches Gutachten über die Überreste der jungen Frau vor, die auf bisher ungeklärte Weise im September 2019 verschwunden war. Zu Erkenntnissen hält sich die Justizbehörde allerdings bedeckt.

„Weil noch weitere Untersuchungen anstehen, können wir uns noch nicht zu Einzelheiten äußern“, sagt Sprecher Andreas Ricken gegenüber der LVZ. Was genau mit der Leipziger Studentin geschah und wieso ihre Knochen in einem Waldgebiet bei Freyburg gut 60 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt gefunden wurden, bleibt also zunächst unbeantwortet. Ungewöhnlich sind zusätzliche Untersuchungen keineswegs. „Mit weiteren Ergebnissen und einem abschließenden Gutachten ist erfahrungsgemäß in einigen Wochen zu rechnen“, so Ricken.

Jahrelange Fahndung

Anfang März war die Betroffenheit groß über die Nachricht, dass Spaziergänger im Wald Leichenteile gefunden hatten, die als Überreste von Yolanda K. identifiziert wurden. Damit ging eine mehr als dreieinhalb Jahre dauernde Fahndung nach der damals 23-Jährigen zu Ende – und die Hoffnung der Angehörigen, sie könne noch leben.

Die Auffindesituation deute zunächst nicht auf eine Fremdeinwirkung hin, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Ob das aktuelle rechtsmedizinische Gutachten diese These stützt oder widerlegt, lässt die Behörde offen. „Vor dem abschließenden Gutachten können wir ein Fremdverschulden jedenfalls nicht ausschließen“, so Ricken.

Zuletzt gesehen wurde Yolanda K. am 25. September 2019, nachdem sie gegen 14.15 Uhr ihre Wohngemeinschaft in der Körnerstraße Leipzig verlassen hatte. Laut Polizei hatte sie ein Busfahrer auf dem Weg zum Möbelcenter nach Günthersdorf wahrgenommen. Am Abend war Yolanda in Halle verabredet, kam dort offenbar jedoch nie an.

Nach ihrem Verschwinden war in Sachsen und Sachsen-Anhalt nach Yolanda gesucht worden. Im Oktober 2022 wurde der Fall in der Sendung „Aktenzeichen XY“ vorgestellt. Auch ein möglicher Zusammenhang mit der umstrittenen Organisation Scientology war diskutiert worden.

Schwäche als Ursache?

Neben einem Suizid oder einer Fremdeinwirkung wird auch über gesundheitliche Gründe für den Tod der jungen Frau spekuliert. Seit einiger Zeit litt die Studentin unter spontanen Schwächeanfällen und Zusammenbrüchen. Ungewöhnlich allerdings ist der Fundort ihrer Überreste – abgelegen und relativ weit entfernt von Leipzig sowie Halle, dem Ort ihrer Verabredung.