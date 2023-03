Vermisste Leipziger Studentin ist tot: Knochen von Yolanda K. gefunden

In einem Wald in Sachsen-Anhalt sind Überreste der vermissten Yolanda K. gefunden worden. Damit endet eine mehr als drei Jahre lange Suche nach der Leipziger Studentin.

Fund in Waldstück

Leipzig. Traurige Gewissheit: Yolanda K. aus Leipzig ist tot. Passanten haben in einem Wald in Sachsen-Anhalt Knochen der seit September 2019 vermissten Studentin gefunden. Das teilte die Leipziger Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Demnach entdeckten Spaziergänger die Knochen am 25. Februar 2023 in einem Wald im Burgenlandkreis. Laut Naumburger Tageblatt liegt der Fundort auf der Naturerbefläche „Rödel“ bei Freyburg.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung bestätigte, dass es sich dabei um die Überreste der Studentin handelt. „Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor“, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen laufen indes weiter.

Suche nach Yolanda seit September 2019

Die damals 23-Jährige war zuletzt 2019 gesehen worden. Sie verschwand am 25. September 2019, nachdem sie gegen 14.15 Uhr ihre Wohngemeinschaft in der Leipziger Körnerstraße verlassen hatte. Laut Polizei hatte sie zuletzt ein Busfahrer auf dem Weg zum Möbelcenter nach Günthersdorf gesehen gesehen.