﻿Leipzig forscht gegen das Artensterben

Seit zehn Jahren laufen die Fäden der Forschung zum Artenschwund in Leipzig zusammen. Was hat sich seit der Gründung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) getan?

Leipzig. Biodiversität? Der Begriff war in Deutschland kaum bekannt, als die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) im April 2013 auf Leipzigs Alter Messe provisorisch Räumlichkeiten in der dortigen Bio City bezogen. Noch 2015 gaben in einer Umfrage der Europäischen Union 65 Prozent der befragten Deutschen an, noch nie von Biodiversität gehört zu haben. Schon drei Jahre später antworteten hingegen 71 Prozent der Bundesbürger, dass der Begriff ihnen bereits untergekommen sei. Dazu zählten 43 Prozent, die sagten, dass sie sogar wüssten, was Biodiversität sei.