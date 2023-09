Zehn Zentimeter für eine Milliarde Euro: Das war der Mittwoch in Leipzig

In der sächsischen CDU arbeitet es. Die jüngste Umfrage, die in Sachsen die AfD als stärkste Kraft sieht, hat die Partei in Aufregung versetzt. Mit den Grünen will Ministerpräsident Kretschmer nicht noch mal regieren, muss es aber vielleicht. Eine Minderheitsregierung schließt er aus, ebenso eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD. Unser Landespolitik-Korrespondent Kai Kollenberg berichtet von der Regionalkonferenz in Riesa.