﻿Längst keine Autostadt mehr: Zehntausende Leipziger sind täglich mit dem Rad unterwegs

Zehntausende Autos rollen jeden Tag durch Leipzig – auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Selbiges gilt inzwischen aber auch für Fahrräder. Der individuelle Verkehr in der Messestadt verändert sich, wie sich auch an den automatisierten Zählstellen erkennen lässt.

Fahrrad- und Autofahrer auf dem Dittrichring in Leipzig. (Archivfoto)

Leipzig. Die Stadt Leipzig wächst und verändert sich. Das spürt man auch am Individualverkehr. Einerseits hat parallel zum fünfstelligen Einwohner-Plus der Bestand gemeldeter Pkws in zehn Jahren um 30.000 zugelegt. Andererseits gibt es aber auch immer mehr Fahrradfahrerinnen und Fahrer, die sich täglich zusammen mit den Autokolonnen ihren Weg durch die Messestadt bahnen. Wie Daten aus Verkehrszählungen zeigen, sind inzwischen zehntausende Leipzigerinnen und Leipziger täglich mit dem Rad unterwegs

Die Daten werden auf zwei Wegen erhoben: Abgesehen von händischen Zählungen alle paar Jahre verfügt die Stadtverwaltung zur Verkehrsplanung auch über automatisierte, sogenannte Dauerzählstellen. An sechs Punkten im Stadtgebiet gibt es die notwendigen elektromagnetischen Sensoren auf Radwegen, an 24 anderen Straßenabschnitten wird jedes Auto auf diese Art automatisiert registriert. Auf der Karl-Liebknecht-Straße (Südvorstadt) waren es im Oktober 2022 täglich im Schnitt beispielsweise mehr als 6000 Radler, auf der Jahnallee (Zentrum-West) 5600 und auf der Manetstraße in der City 4200.

7000 Radfahrer auf Magistralen im Süden und Westen

Auf anderen viel befahrenen Fahrrad-Routen in Leipzig fehlen solche Sensoren für die Verkehrsplanung noch, sollen aber bald nachgerüstet werden, heißt es aus dem Neuen Rathaus. Gut 9000 Euro kostet jede dieser Zählstelle. Dazu dürften demnächst wohl auch die Industriestraße (Schleußig), die Windscheidstraße (Südvorstadt) und der Grimmaische Steinweg (Zentrum-Ost) gehören, auf denen bei händischen Zählungen in den Jahren 2020 und 2021 schon jeweils 7000 Radfahrerinnen und Radfahrer täglich registriert wurden. Auf der zuletzt viel diskutierten Prager Straße sind es auf Höhe Oststraße ebenfalls fast 6000 Menschen jeden Tag auf dem Rad.

Keine Frage: Noch gibt es im Vergleich parallel dazu meist mehr Autos im Verkehr. Der größte Druck auf dem Asphalt zeigt sich täglich – wenig überraschend – auf dem Süd-Zubringer Wundtstraße. Im Oktober 2022 waren es hier im Schnitt täglich 39.400 motorisierte Fahrzeuge, die ein- und auspendeln. Dahinter folgten der Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof (38.800 Autos), der Schleußiger Weg (29.200), die Prager Straße an der Alten Messe (Reudnitz, 24.800) und die Harkortstraße (Zentrum-Süd, 23.400).

Hinzugezogene fahren mehr Rad als Alteingesessene

Bei Zählungen per Hand überall in der Stadtgebiet zwischen 2020 und 2021 wurden auf der Wundt- und Harkortstraße sowie auf einem Großteil der anderen 24 Hauptverkehrsstraßen sogar noch mehr Autos gezählt.

Dennoch: Nicht wenige Autofahrerinnen und Autofahrer sind inzwischen offensichtlich häufiger bereit, mal aufs Fahrrad umsteigen. Laut Statistischem Quartalsbericht der Kommune habe sich die tägliche Radnutzung vor allem auch während der Pandemie enorm gesteigert: Bei der Bürgerumfrage 2016 gaben noch 22 Prozent der Befragten an, täglich mit dem Fahrrad zu fahren. 2021 waren es dann nach zwischenzeitlich 30 Prozent immerhin noch 27 Prozent.

Dabei zeigen sich beim vorrangig genutzten Verkehrsmittel hinsichtlich der Wohndauer der Leipziger Befragten markante Unterschiede. So fahren laut Bürgerumfrage mehr als die Hälfte der Alteingesessenen noch mit ihrem Auto zur Arbeit und zum Supermarkt. Das Fahrrad wird in dieser Gruppe unterdurchschnittlich genutzt (21 Prozent), ebenso der Nahverkehr (17 Prozent). Bei den in den vergangenen Jahren Hinzugezogenen ist das Verhältnis genau umgekehrt: Hier sind nur noch 30 Prozent mit ihrem Auto zur Arbeit oder zum Einkaufen unterwegs. Dafür radeln die Neu-Leipzigerinnen und Neu-Leipziger deutlich häufiger dorthin (33 Prozent) und nutzen auch den öffentlichen Nahverkehr intensiver (24 Prozent).