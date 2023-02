﻿„Zeitenwende“-Forum zu Gast in Leipzig:

Das Format „Zeitenwende on tour“ der Münchner Sicherheitskonferenz machte am Dienstagabend in Leipzig Station. Im Plagwitzer „Da Capo“ diskutierte ein Experten-Gremium über die aktuellen Fragen rund um den russischen Krieg in der Ukraine. Bei der spannenden Runde gab es auch viele Meldungen aus dem Publikum.

Das Format „Zeitenwende on tour“ der Münchner Sicherheitskonferenz machte am Dienstagabend in Leipzig Station. Im Plagwitzer „Da Capo“ diskutierte ein Experten-Sextett über die aktuellen Fragen rund um den russischen Krieg in der Ukraine.

Leipzig. Zeitweise hätte man eine Stecknadel fallen hören können. So konzentriert und ruhig verfolgten die gut 200 Gäste am Dienstagabend im vollen Eventsaal im Plagwitzer „Da Capo“ die Aussagen auf dem Podium. Zu Gast in Leipzig war das Townhall-Format „Zeitenwende on tour“, organisiert von der Münchner Sicherheitskonferenz, dem wichtigsten außenpolitischen Forum in Deutschland.

„Ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen“, sagte Gastgeber Christoph Heusgen, neuer Vorsitzender der Sicherheitskonferenz (findet in zwei Wochen wieder statt) , zur Begrüßung. Vor dem Podium am Abend sei man schon in einer Leipziger Schule und bei der Bundespolizei gewesen. „Die Zeitenwende ist eine dramatische Zäsur, vor allem auch für die neuen Bundesländer, die schon eine Zeitenwende erlebt haben“, so der Ex-Diplomat mit Verweis auf das Motto und Wort des Jahres 2022.

Volles Haus im Leipziger Da Capo beim Zeitenwende-Forum © Quelle: Michael Kuhlmann/MSC

Zeitenwende on tour im Da Capo Leipzig: Debatte vom Zuhören geprägt

Moderiert von Nora Müller (Körber-Stiftung), begann mit Heusgens Einführung eine intensive zweistündige Debatte, die von Meinungsaustausch, aber vor allem vom Zuhören geprägt war. Und so wie angekündigt, kamen auch viele Gäste zu Wort und fühlten sich von der Runde mitgenommen.

Dabei waren die sechs Talk-Gäste auf dem Podium oft konträrer Meinung über die Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg. Während Heusgen darauf verwies, dass Deutschland viel unternommen habe, hielt Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) gleich dagegen. „Deutschland fehlt eine nationale Sicherheitsstrategie“, kritisierte er die Bundesregierung. Mit dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verbinde er aber große Hoffnungen. Auch mit dem Blick auf den Zivilschutz. „Zeitenwende kann man nicht nur militärisch erklären. Man muss den Schutz der Bevölkerung mitdenken.“

Finnland und 1300 km Grenze zu Russland

Die Dresdner Grünen-Bundestagsabgeordnete Merle Spellerberg saß quasi stellvertretend für die jungen Wilden in der Politik in der Runde und stellte klar, dass die Leopard-Panzerlieferungen als „notwendiges Übel“ wichtig seien. „Wir müssen sonst mit einer russischen Offensive rechnen.“

Aus einem anderen Winkel schaut Finnlands Europaministerin Tytti Tuppurainen auf den Krieg. 1300 Kilometer Außengrenze zu Russland sorgen für ein eigenes Empfinden in Helsinki. „Es ist traurig, dass unser Nachbar Krieg führt. Aber wir waren dankbar, über die Panzerlieferung von Deutschland“, sagte sie. Auch deshalb, so die fast perfekt deutsch sprechende finnische Politikerin (ein Austauschjahr an der Uni Ingolstadt), sei die Resilienz (Anpassungsfähigkeit) in ihrer Heimat vorhanden.

LVZ-Leserschaft wünscht mehr „Differenzierung“

Über spezifische ostdeutsche Wahrnehmungen in der „Leopard-Frage“ berichtete LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa. „Die Zurückhaltung zu Waffenlieferungen ist im Osten viel größer“, sagte sie mit Verweis auf Reaktionen von LVZ-Leserinnen und -Lesern, die sich „mehr Differenzierung“ in der öffentlichen Debatte wünschen.

Die Berlinerin Aylin Matlé, Expertin der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik, verwies darauf, dass es international zwar viel Verwunderung über das lange Nachdenken der Bundesregierung gegeben habe, „doch die deutschen Maßnahmen sind bei den Partnern gut angekommen.“

Viele sachliche Nachfragen aus dem Publikum

Nach den kurzweiligen Frage-Antwort-Runden auf dem Podium – die in zwei Teilen stattfanden – gab es dann viele Nachfragen aus dem Publikum. Wobei die sonst in Leipzig oft übliche Stunde der Selbstdarsteller ausblieb. Sachlich und nachdenklich: Ob bei Fragen zur Atomgefahr, zur Geschlossenheit Europas, zum Schutz der Zivilbevölkerung, zur Rolle der USA („Was passiert, wenn Trump gewählt wird?“) oder bei der Frage eines Leipziger Historikers, der wissen wollte, ob es einen Plan gibt, wie der Krieg enden könne („Kann man Russland etwas anbieten?“) – da sprach bei vielen die Sorge um die Folgen der „Zeitenwende“ mit.

Diskussion um „Waffen schaffen keinen Frieden“

Auch der Vorwurf, dass Waffen noch nie Frieden geschaffen haben, kam aus dem Publikum. Die Runde reagierte sachlich. „Wenn alle anderen Wege ausgeschöpft sind, geht es nicht anders“, sagte Heusgen. Einig war sich das Podium, dass es jetzt auch darum gehe, die Widersprüche in der Debatte auszuhalten. LVZ-Chefredakteurin Suppa verwies in dem Zusammenhang auf die Ambivalenz vieler Proteste in Leipzig und die geringe Bereitschaft, einander zuzuhören. Und Moderatorin Müller entließ das Publikum mit Altmeister Goethe in die kalte Leipziger Nacht: „In allen Dingen ist besser hoffen als verzweifeln.“