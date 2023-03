﻿Zeltstadt für Geflüchtete: So denkt Stötteritz über die Pläne

Dass in Stötteritz bald Geflüchtete in Zelten und Containern leben sollen, findet niemand wirklich gut. Die einen sorgen sich um die neuen Bewohner, die anderen lehnen sie in ihrem Viertel ab.

Leipzig. Dass im Leipziger Südosten in Stötteritz schon bald Geflüchtete in Zelten und Containern leben, essen und schlafen sollen, steht fest. Die Schutzsuchenden werden der Stadt zugewiesen, sie müssen untergebracht werden – irgendwie. Doch den ganzen Februar über regte sich bereits Protest. Immer sonntags liefen besorgte Anwohner und AfD-Stadträte aus anderen Vierteln vor der geplanten Unterkunft auf. Auch Gegenprotest regte sich. Zum Teil meldete der „Bewegung-Leipzig“-Mann Bernd Ringel, ein ehemaliger NVA-Hauptmann und Oberstleutnant der Bundeswehr, die Demos gegen die Zeltstadt an. Auch am jetzigen Sonntag will er wieder protestieren. Warum tut er das? Und wie denkt das übrige Stötteritz eigentlich über die Pläne?

Die Zelte für bis zu 330 Personen sind bereits aufgestellt. In der Kommandant-Prendel-Allee laufen Sicherheitsleute den Hof ab. Alles wartet nur noch darauf, dass hier Menschen einziehen. Die Zelte sind ein für Sachsen ungewohnter Anblick. Auf Nachfrage der „Sächsischen Zeitung“ erklärte ein Sprecher der Landesdirektion: Nirgends sonst im Freistaat würden Geflüchtete in Zelten untergebracht. Mitte März soll es hier so weit sein.

Die Zelt- und Containerstadt für rund 330 geflüchtete Menschen auf einer Industriebrache im Leipziger Stadtteil Stötteritz soll etwa ein Jahr bleiben. © Quelle: Wolfgang Sens

Fast 14 Millionen Euro für zwei Jahre kostet die Stötteritzer Zeltstadt

Warum also in Leipzig? Man sei „permanent auf der Suche“ nach neuen Standorten für Geflüchtete, sagte Leipzigs neue SPD-Sozialbürgermeisterin Martina Münch im Interview mit LVZ. Jedoch wolle man möglichst keine Turnhallen belegen. Und in Leipzig sei kaum mehr Platz. Daher wurde nun wie auch schon in der Arno-Nitzsche-Straße die Saxonia Catering GmbH & Co. mit der Errichtung einer Zeltstadt beauftragt. Kosten: 6,8 Millionen Euro für das Jahr 2023, 7 Millionen Euro für 2024. Freistaat und Stadt teilen sich rein. Diese Woche wurde bekannt, dass auch in Kleinzschocher eine neue Unterkunft entstehen soll.

In Stötteritz kam es an einigen Februarsonntagen zu kleineren Protesten. Angeführt wurden sie von Ringel, der sich mit Demonstrationsrecht auskennt. Er meldet laut eigenen Angaben in Leipzig zwischen zwei und drei Demos pro Woche an. Darunter seien die Montagsdemonstrationen und die Demo der „Bewegung Leipzig“ am Sonnabend. Ringel protestierte gegen Schutzmaßnahmen während der Pandemie und nun gegen Waffenlieferungen in die Ukraine. Auch wenn er sich selbst nicht als rechts bezeichnet, sind seine Demos immer Magneten für rechte Gruppierungen wie die „Freien Sachsen“. Auch Anhänger der AfD sind dabei. Spricht man ihn darauf an, verteidigt er sich: „Es gelingt mir nicht immer, die falschen Leute da rauszutreiben.“

Er meldete die Demonstrationen an: Bernd Ringel beim Feuerholzmachen im Wald bei Delitzsch. © Quelle: Wolfgang Sens

Auch an diesem Sonntag wird in Stötteritz wieder demonstriert

Ringel selbst lebt in Stötteritz, weshalb er den Protest der Anwohner in der Kommandant-Prendel-Allee bemerkte. Als die Polizei zu räumen drohte, so erzählt er es gegenüber der LVZ, meldete er eine Demonstration an. „Ich will den Protest okkupieren, damit er anständig bleibt“, sagt er. Protestieren will er aber auch an diesem Sonntag wieder. „Ich sehe es nicht kritisch, dass diese Menschen kommen“, sagt er. „Aber ich sehe es kritisch, dass die Leute so untergebracht werden, für Wochen, Monate oder sogar ein Jahr.“

Dass auch zwei AfD-Stadträte bei den Protesten mitmischen, störe ihn nicht, sagt Ringel. Auch wenn er die Partei selbst kritisch sehe: „Ich glaube, die AfD wurde extra zur Spaltung der Gesellschaft geschaffen.“ Ringel hat zu vielen Themen eine klare Meinung, auf seinen Demos spricht er teils stundenlang frei – und wittert fast überall eine Verschwörung, auch wenn er dafür keine Belege hat. Die Corona-Impfung etwa mache „mehr Schaden als Nutzen, jedenfalls ist das meine Überzeugung“, sagte er kürzlich.

Freundlich sein zu Fremden – doch die Art der Unterbringung löst Kritik aus

Das Zentrum von Stötteritz ist die Marienkirche, sie liegt im historischen Dorfkern. Zwei Personen, die für sich beanspruchen, für die Mitte des Stadtviertels sprechen zu können, haben jetzt vor ihr Aufstellung genommen: die Pfarrerin Anna-Maria Busch und Clemens Meinhardt, gebürtiger Stötteritzer und Vorsitzender des Bürgervereins Stötteritz. Beide würden nie den Protest von Ringel besuchen. Trotzdem sind beide nicht nur einverstanden mit der Zeltstadt.

„Es ist eindeutig, dass man freundlich gegenüber Fremden sein soll“, sagt Busch. Das sei ihre Haltung. Eine andere Frage sei es, wie das Wohnen in Stötteritz gestaltet werde. Die Zeltstadt sieht Busch „kritisch“. Sie frage sich, wie man dort ein Gefühl von Sicherheit und Ankommen fassen solle. Letztlich sei sie aber dafür, die Zeltstadt als eine politische Entscheidung, die durch die erforderlichen Gremien gegangen ist, zu akzeptieren. Vorstellbar wäre es, sagt Busch, die seit 2020 Pfarrerin ist, dass die Kirche mithilft, den Geflüchteten eine wohnliche Umgebung zu schaffen. Räume, Essen oder Kleidung – all das seien Bedürfnisse, bei denen die Gemeinde mit ihren 2000 Mitglieder möglicherweise mithelfen könnte.

Am 11. März gibt es in der Zeltstadt einen Tag der offenen Tür

Meinhardt sagt, als erstes habe er an die Nachbarn der Zeltstadt denken müssen. „Das ist eben eine reflexartige Reaktion“, sagt er. Er könne es nachvollziehen, dass viele auch erstmal „Befürchtungen“ hätten. Aber dann müsse man eben miteinander reden – und „sich sagen, dass es Menschen sind, die da kommen“. Proteste würden nicht weiterhelfen. Meinhardt glaubt, dass man die sieben Millionen Euro besser in Immobilien investiert hätte. „Ich denke, man sollte mehr Häuser für unvorhersehbare Ereignisse vorhalten“, sagt er. Da würde er gern bei der Stadt nachfragen.

Am 11. März findet in der neuen Zeltstadt Stötteritz ein Tag der offenen Tür statt, an einem Samstag. Meinhardt möchte mit seinem Bürgerverein hingehen – und seine Fragen loswerden.